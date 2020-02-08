考量疫情現狀 蘋果將把中國零售店關門時間延長數日

隨著新型冠狀病毒疫情持續，蘋果公司 (AAPL-US) 將在中國的零售店關閉時間持續延長數日，此舉意味著對蘋果至關重要的中國地區銷售，受疫情影響的時間可能比預期更久。

蘋果上週表示，出於謹慎考慮及健康專家的建議，蘋果將關閉中國所有 42 家商店直到 2 月 10 日。如今狀況顯示，多數商店屆時仍將關閉。

據《彭博》報導，只有少數幾家仍計畫在 2 月 10 日恢復營業，一些商店會在 13-14 日開始營業，但營業時間有限，大多數商店預計將在下週六才會營業。

蘋果公司週五在一份聲明中說，公司正在「準備」恢復在中國營業的事宜，但未提供具體日期。

蘋果在聲明中表示，經過與公共衛生專家和政府當局的充分諮詢之後，蘋果將在 2 月 10 日這一週，重新開放在中國的公司辦事處和聯絡中心。

中國是蘋果的重要市場和製造地區，也是蘋果關鍵成長動力。不僅是蘋果商店，分析師更擔心疫情所造成的供應鏈中斷，可能打擊蘋果的營收。頂級分析師郭明錤認為，蘋果 iPhone 可能因為疫情，2020 年第 1 季出貨降低 10%。

但另一方面，Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 在本週的報告則強調，儘管蘋果本季可能損失約 100 萬支 iPhone 銷售，但有望第 2 季恢復。

Ives 認為，以全年財報來看，這不會產生財務影響。當前比較緊迫的問題是停產的處理，蘋果共不生產這些硬體。

Cowen 分析師 Krish Sankar 也認為，蘋果可以在第 2 季補回本季的損失。

Sankar 表示，即使不是如此，1 個月的需求受到打擊仍然是可控的，對全年 EPS 的影響可能較小，而更高的 App Store 收入有望抵消部分傷害。

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