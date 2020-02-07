〈財報〉Uber EBITDA獲利目標提早 激勵盤後漲逾5% 

Uber (UBER-US) 週四公布第四季虧損低於分析師預期，且 EBITDA 獲利能力調升，EBITDA 獲利目標自原定的 2021 年提早至 2020 年第四季，激勵盤後一度大漲 10%，爾後收斂至 5.7%。

財報關鍵數據

每股虧損：不含特殊項目 64 美分 (Refinitiv 調查的分析師預期虧損為 68 美分)

營收：40.7 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期 40.6 億美元)

Uber 聲明指出，營收成長年率自上一季的 30% 加速至 37%。2019 全年淨損總額 85.1 億美元，主要基於股票的薪酬。

公司財測與展望：

財測方面，Uber 預期 2020 年 EBITDA 的範圍介於虧損 13.5 億美元中間範圍。該估值低於 FactSet 分析師的共識預期 (虧損 28.3 億美元)。

FactSet 調查的分析師認為，Uber 最高業務部門「Rides」包含乘車共享服務和駕駛員收費，其預訂總額實現 135.1 億美元、年增 18%，低於 FactSet 調查的分析師預期 (136 億美元)。

Uber 將 Rides 的成長歸功全球不斷擴張，在全球機場接送乘客的能力，以及為 Uber Comfort 乘客提供更高價的優質服務。(Uber Comfort 可選更寬敞的新車款)

展望未來，Uber 高層計畫地理性發展核心乘車共享業務，利用科技改善定價以及駕駛員和乘客之間的媒合，Uber for Business 部門不預計推升預約成長，但應有助 Uber 改善利潤率。

Uber 也在平台上推廣低成本乘車服務，包括 JUMP 無樁式 (dockless) 單車和電動腳踏車。JUMP 近期擴大至澳洲、紐西蘭和華盛頓特區。

Eats 部門的預定總額 (包括來自餐廳和運送夥伴的付款) 年增 71% 至 43.7 億美元，高於分析師估計的 41.3 億美元。

Uber 仍持續支付「推薦駕駛員」和「駕駛員超額獎勵」，2019 年 UberEats 的駕駛員推薦和獎勵成本 11.3 億美元，當就第四季為 3.19 億美元；Uber Rides 駕駛員推薦和獎勵成本 1.23 億美元，第四季為 2000 萬美元。

Uber 在財報中指出，根據 SensorTower，其 app 目前是 App Store 和 Google Play Store 在內，全球 2 大類別下載次數最多的 app：共享乘車和鮮食運送，稱 2020 年是「Uber 的訂閱服務年。」

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 在電話會議上表示，Uber 使用者至少都會嘗試 2 種 uber 服務，例如共享乘車和鮮食運送，他們的 Uber 總使用量將增加至 3 倍，而訂閱獎勵將增加使用量。

另一方面，Uber 近期將印度的鮮食運送業務出售給 Zomato 公司，但執行長稱 Eats 業務仍處於非常早期，且其他地區的前景看好，例如澳洲的 Eats 業務營收基礎與 Rides 業務相等，雖然全球狀況並非如此，但他認為 Eats 營收可望「長期合理化」。

高層表示，自動駕駛技術方面，除了研發工作以外，近期內不會影響他們的業務。