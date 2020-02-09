〈工業技術資訊月刊〉南臺灣產業轉型點火添薪

陽光燦爛，照見國境之南的旺盛生命力；薰風吹起，帶來不遠處稻香與海洋的氣息。南臺灣不僅是石化、金屬等製造業重鎮，撐起全臺基礎工業一片天；更以得天獨厚的地利，與中部並稱臺灣糧倉。

近年全球掀起數位轉型風潮，以傳產為主力的南臺灣，也面臨轉型升級挑戰。工研院長期扎根南臺灣，以「推動產業升級」、「發揮在地優勢」、「注入創新活水」、「培育關鍵人才」四大構面，為在地產業的數位轉型點火添薪。

工研院院長劉文雄。

新科技點火助攻產業升級

新興智慧科技驅動全球產業變革，工研院將人工智慧（AI）、綠能科技、3D 列印、智慧製造等新科技，接軌南臺灣產業，帶動產業全面升級。工研院盤點南臺灣產業技術缺口，將所需研發資源、人才帶到南部；同時扮演穿針引線的角色，助產業槓桿縣市政府、公協會的資源，從地方連結到中央，為南部在地產業轉型，串接起有力的資源網。

像是協助深耕南臺灣半世紀的光陽機車，導入 AI 自我學習技術，精確估算電動機車剩餘電量，提升產品競爭力，迎接電動車大商機；技轉領先全球的染敏電池技術給台塑公司，搶進物聯感測新趨勢；攜手南臺灣最大公立醫學中心高雄榮總，打造全國首創 3D 列印醫材體驗診線，推升精準醫療更上層樓；為臺灣最大塑膠射出成型設備業者富強鑫，引進智慧感測成型平台，朝工業 4.0 大步邁進。

科技入鄉特色產業發揚光大

南臺灣擁有優越自然資源，陽光充足、農漁作物豐沛，農業人口近百萬人。農委會統計，南臺灣 2017 年農林漁牧產值達新臺幣 2,252 億元，和中部同為臺灣糧倉，但農業生產更為多元，且適合新農業和海洋產業的發展，例如：雲嘉南地區是深具潛力的先進科技農業發展基地，而高屏地區除了發展生技及金屬產業外，也很適合發展海洋生態產業。

工研院於南部在地優勢上，引科技入鄉，為地方特色產業加值。像是協助阿里山山腰的蘭花世界冠軍，導入萃取純化技術，讓蘭花中的抗老成分走出臺灣、走向國際；又如，在莫拉克風災中受災慘重的石斑魚塭，在工研院協助下，導入智能養殖系統，時時維持最佳水質，守護魚苗健康，將原鄉產業發揚光大。

工研院協理暨南分院執行長段家瑞。

創新活水 挹注關鍵力量

創新、創業是經濟成長的驅動力，工研院積極培育新創公司在南臺灣扎根，為地方注入活水，吸引更多年輕、新創人才進駐，為地方創生開啟正向循環。

工研院依循各縣市的產業政策脈絡，發揮母雞帶小雞的作用，達到事半功倍的成效。例如，配合高雄市政府發展數位金融的方向，成立「高雄智慧科技創新園區」（KO-IN 智高點）；為滿足新營農業大鎮的需求，成立「贏地創新育成基地」，以智慧農業為主軸，借力數位產業來支援智慧農業與地方創生。位在臺南市的「創莘園」，以臺南深厚的文化底蘊，孵育不少文創生力軍。

南臺灣以中小企業為主，以臺南為例，中小企業比例高達 98.22%。2011 年起，工研院與臺南市政府合作「臺南中小企業服務團」，聯合在地大學教授、地方政府解決廠商問題，協助優秀廠商取得中央補助，讓在地中小企業的轉型升級之路走得更穩更順。

培育人才 為南臺灣固本

人才是國家重要資本，也是企業競爭力所在。工研院在全臺北中南皆設有人才培育據點，提供在地最需要的產業人才訓練。根據「世界經濟論壇」（WEF）《2018 年全球競爭力報告》，臺灣的創新能力排名亞洲第一，名列全球四大「超級創新國」，顯示臺灣科技人才濟濟，未來科技新血的加入，是促進南部產業轉型的重要引擎。

南臺灣產業轉型是帶動臺灣經濟成長不可或缺的力量，工研院將持續以技術、在地、創新、人才四路並進，以科技為南臺灣增添活力，以創新為南臺灣翻轉經濟。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 337 期 2020 年 1 / 2 月號，未經授權不得轉載。