〈分析〉美國景氣持續擴張 背後的推力究竟為何？

美國經濟持續呈現成長的態勢，並創下自第二次世界大戰以來，維持期間最長的景氣擴張。

在去年夏天，美國的公債殖利率出現了「倒掛」現象，當時市場一度擔憂美國的經濟將會邁向衰退，另外，中美貿易戰的發展、中國經濟成長的放緩、全球生產力下滑、以及製造業景氣的低迷，皆為美國的經濟增添了許多不確定性。

但儘管如此，美國的景氣卻仍舊持續擴張，且 GDP 增長率亦維持在 2% 以上，勞動市場更是呈現強勁復甦的態勢。

美國 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

在市場充斥著各種不確定因素的情況之下，究竟推動美國經濟持續成長的動能為何呢？

市場普遍認為是減稅政策、低利率環境、以及貿易政策，促使了景氣的擴張。

減稅政策

川普的支持者或許會將經濟的成長，歸功於 2017 年的稅改法案，但若觀看經濟數據，可發現在川普政府實施稅減之後，美國的投資活動並未出現明顯的改善，而在 2019 年的第二季至第四季，國內私人投資規模反而呈衰退的趨勢。

美國國內私人投資 (圖：Bloomberg)

另外，川普的減稅政策，主要受益的對象為富裕階級，而富裕階級由於較沒有償還貸款的壓力，通常消費習慣也不會受到所得的增減而改變。因此，儘管美國的減稅政策，導致政府的財政赤字擴大自 2012 年以來最高水位，但對於刺激消費的效益卻相對不明顯。

美國財政赤字占 GDP 比重 (圖：Bloomberg)

低利率環境

聯準會的低利率政策，亦被市場認為是帶動美國經濟成長的推手，但實際上，低利率並沒有刺激消費貸款的增長，美國家庭負債占 GDP 的比重維持在低水位，且亦沒有增長的跡象。

貿易政策

川普總統或許會主張，是貿易政策帶動了美國經濟的成長，但實際上在 2019 年，美國的出口額及進口額皆是呈現下滑的趨勢。

美國進口額占 GDP 比重 (圖：Bloomberg)

除此之外，美國近期低迷的製造業景氣及企業投資活動，亦顯示出川普的貿易政策，並未帶動美國企業回流。由於中國薪資水準的提升，使企業至中國投資的意願降低，但大部份的公司選擇將生產活動轉移至越南等低勞動成本的國家，而非回流至美國。

而若減稅、低利率、及貿易政策皆非美國經濟的主要推手，究竟刺激美國景氣擴張的動能為何呢？

金融機構風險意識的提升、穩定的油價走勢、以及可預期的聯準會利率政策，皆為促使美國經濟穩定成長的可能因素。

自第二次世界大戰起，對於美國經濟造成重大衝擊的因素，包括金融危機、聯準會的升息政策、以及油價的攀升。

由於在 2008 年的金融海嘯過後，金融機構的風險意識普遍提升，相關法令亦趨向嚴格，因此降低了金融市場的風險。

另外，目前油價走勢尚屬穩定，且聯準會亦在 2019 年三度降息後，暗示將會於今年維持低利率政策。

除此之外，受惠於就業市場的復甦、以及勞工薪資的增長，預期美國消費者的購買能力亦將持續提升，而美國的景氣也將有望維持擴張的態勢。

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