〈房產〉去年全台房屋繼承移轉數量創高 新北市居首突破萬棟

2019 年全台房市交易量大增，買賣移轉棟數突破 30 萬棟，為 5 年來新高，依內政部最新資料，去年繼承及贈與的移轉量也同步上揚，去年全台繼承移轉量 5 萬 7677 棟，創 1991 年統計以來新高，年增 2.42%，大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，此現象主要是人口老化及少子化影響。

郎美囡分析，由於人口老化及少子化影響，繼承移轉量逐年增加，而贈與移轉量在 2016 年房市緊縮時下滑，隨後市場回溫，不動產價值可期，贈與移轉量持續走升，尤其是遺贈稅以公告現值及評定現值計算，節稅效果佳，讓許多富爸媽選擇以贈與做資產佈局。

綜觀六都繼承及贈與量，2019 年跟前年相比大多增加，僅台南市兩項數據皆下滑，在繼承移轉量方面雙北量最多，台北市 9783 棟、新北市 1.1 萬棟，雙北也是去年六都中繼承移轉量成長最多者，台北市增幅 6.27%，新北市增幅 4.10%，至於贈於移轉量最多者為新北市，共 8291 棟，台北市位居第達 7075 棟。

郎美囡表示，利用遺贈可省去不少稅費負擔，如繼承免徵土地增值稅，在房價節節升高且少子化的趨勢下，多數父母選擇在百日後將房產留給子女，至於生前贈與可利用每人每年 220 萬的免稅額來做規劃，不動產也可利用分割分次移轉來節稅，六都中雙北人口多，形成繼承移轉量高。

另一方面，由於雙北房價高，利用遺贈移轉的效果更顯著，至台南市的房價為六都最低，且去年買賣市場交易頗為熱絡，因此資產佈局多放在一般交易市場，在繼承及贈與的量相對減少。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨對此表示，房地合一上路後，出售繼承或受贈可能會被課重稅，不過近期有不少家長善用自用住宅重購退稅的方式達到節稅效果，因此想要讓兒女擁有房產的父母，可多加評估，並預先規劃，始能達到理想的效果。