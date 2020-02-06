環狀線通車雙和地區房價連三季成長  具備上漲空間

捷運環狀線橫跨新北市境內多區域，依照新北市地政局公布各捷運線房價漲跌來看，當中又以中和、永和線住宅去年連三季成長，領先各捷運線、價格居冠，業者分析，中、永和人口密集、生活機能完整度高，與板橋精華區高價相比，目前中古屋還找得到 3 字頭房價，具備上漲空間。

其中對於環狀線通車，中和領漲幅度最大原因，屋比房屋總監陳傑鳴表示，中永和地區人口密集、生活機能完整，不僅近年房市交易量居新北前幾位，更具有購屋族位偏好的中和新蘆線、萬大線、環狀線等捷運建設，區域未來幾年都不乏建設題材與市場目光，其中，已通車「中和新蘆線」沿線的頂溪、景安、南勢角等站點，因分別具有距離台北市僅一站之隔、環狀線共構題材，前景更為看好。

中信房屋研展室副理張漢超分析，若篩選捷運站周圍 500 公尺的人口數及戶數，可看出車站對居民服務的效益，統計顯示，捷運景安站不僅是人口數最多，成交件數也是沿線各站之最。他認為，景安、板新站人口及戶數多，環狀線開通對這兩站的居民受惠最大，尤其板新站為新開設的站點，預料房市會有一波蜜月期。

另外陳傑鳴指出，目前沿線房價因捷運通車效應多已到 4 字頭，惟「新北產業園區站」與「幸福站」因區內新屋供給量大，平均房價還在 3 字頭，看好後市有意搶便宜的民眾可以留意。他表示，以臨近新莊副都心的「新北產業園區站」來說，因近年新莊副都心歷經房市盤整修正、房價回檔，不少賠售新聞傳出，目前豪宅行情約 5~6 字頭、ㄧ般新屋約 4~5 字頭，未來在購物商場、商業辦公室、影城等陸續進駐後，隨生活機能趨於完整，區域房市有機會開始止穩回升。至於副都心旁的「幸福站」，因旁邊頭前重劃區過去幾年新屋供給量大，賣壓重，近年房價回檔不少。在目前區域市場目光轉往新莊副都心下，購屋者也有機會買到更好的價格。