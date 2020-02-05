〈房產〉彩晶南科園區10.6萬坪全新廠房明年底將完工 部分擬分租

面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 台南科學園區內新廠房 10.6 萬坪，將在明年底完工，並委由商仲第一太平戴維斯尋求部分分租；第一太平戴維斯指出，南科廠房採高規格設計，包含辦公、作業廠房、研發中心及物流倉儲等規劃，符合科技廠進駐即刻投產的需求。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，貿易戰開打近 2 年後，美中兩國終於在近日簽署第一階段經貿協議，美國承諾不再提高稅率，近 2500 億美元的商品仍需課徵 25% 的關稅，無法緩解台商在中國所面臨的挑戰，加上此波武漢肺炎事件，將促使先前仍在觀望中的台商，分散調配中國產能，回台製造需求將保持在相當高的水位。

另一方面，從目前超過 8000 億元回台投資核准額度觀察，去年執行進度約 2200 億元，今、明兩年有 4000 億元額度需落實，將是建廠土地需求的高峰期。

第一太平戴維斯指出，政府積極招商引資，截至 2020 年 1 月中為止，累計投資台灣三大方案申請通過家數達 339 家，投資金額約 8641 億元，六都之中，桃園市、高雄市、台中市及台南市都有破 1000 億元的招商成績，科技聚落朝北、中、南三核心發展的趨勢已成形。科技業及製造業回流帶動工業不動產需求，企業回台設廠的成本明顯增加，預期未來在成本驅使下，廠商將往中、南部，或新開發工業區設廠的意願增加。

由於全台工業土地價格快速升高，土地只租不售的科學園區受到廠商青睞，整體出租率達到 87%，新竹園區、竹南園區、台中園區及台南園區的出租率超過 9 成，進駐機會一位難求。以本次招租的南科園區為例，目前園區土地出租率高達 93%，以積體電路，光電及精密機械等產業為主，都是這波回流的主要產業，半導體龍頭台積電、聯電、光電產業的群創、台達電及中強光電都在南科設廠。同時，行政院正積極研議南科三期擴建計畫，滿足廠商的需求。

本次招租南科園區廠房，10.6 萬坪的建物面積，不論在規格或設計方面都可符合科技業生產需求，樓板載重最重達 1.5 噸，樓高最高 11 米，可彈性分割出租；另外，廠房開發案通過環評審查，已確保用水、用電及排汙量額度，解決廠商用水用電供應不足的風險。