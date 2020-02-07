香港買房必須不吃不喝20.8年 連10年登全球最難

即使受到反送中衝擊，香港仍連續第十年蟬聯全球最難負擔房價城市的第一名！國際公共政策顧問機構 Demographia 於 1 月 20 日公佈第 16 份年度《國際樓價負擔能力調查》（Housing Affordability Survey）顯示，香港樓價對家庭收入中位數比率高達 20.8 倍，相比前一年的 20.9 倍僅輕微回落。

報告調查覆蓋 8 個國家，包括澳洲、加拿大、中國、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡、英國及美國，309 個國際大城市 2019 年第三季度的房價水平。

根據香港中文大學的資料顯示，香港 2002 年的房價所得比僅是 4.6，但 2015 年就已經升到 15.7，超過 5.1 就已達嚴重負擔不起的等級。

除了香港外，全球房價最難負擔城市排行榜的第二及第三位分別為溫哥華及澳洲悉尼，樓價與家庭收入中位數比率分別為 11.9 倍及 11 倍。而房價最易負擔的 10 個城市均位於美國，其中紐約州的羅徹斯特，房價與家庭收入中位數比率僅有 2.5 倍。

由於香港經濟持續放緩，失業率明顯上升，有望對樓價帶來一定壓力。香港特區政府統計處 1 月 20 日公佈，去年 10 月至 12 月經季節性調整失業率已由 2019 年 9 月至 11 月的 3.2% 上升至 3.3%，創下逾兩年半以來的新高。