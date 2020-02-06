〈房產〉北台灣新建案銷售率連3年走升 去年達45.88% 新竹奪冠

市調機構住展統計，2019 年北台灣新成屋、預售屋建案平均銷售率約為 45.88%，較 2018 年微增 0.11 個百分點，銷售率已連 3 年走升；住展研發長何世昌表示，新建案銷售率起伏與房市景氣好壞幾乎是百分之百吻合，銷售率谷底落在 2016 年，當年度慘到只剩 29%，但之後房市買氣逐年攀升。

但何世昌指出，目前仍需注意銷售率尚未突破 5 成，意味市場並非全面欣欣向榮，只有個別建案或特定產品才能有極為出色的表現。

住展統計，2019 年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共計 10 萬 6582 戶，扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，釋出到市面銷售的可售戶數為 7 萬 1430 戶，累計售出戶數為 3 萬 2775 戶，剩餘戶數為 3 萬 8655 戶，平均銷售率約為 45.88%。若與 2018 年同期相比，則 2019 年的年度平均銷售率僅微增 0.11 個百分點，幾乎呈現平盤，符合去年年初的預期。

如換算為成交金額，則 2018 年當年度新建案售出 5118.6 億元，2019 年卻只售出 4868.5 億元，年減約 250 億元，顯示景氣回溫並非所有建案都雨露均霑，而是個案表現的情況較合理。

何世昌分析，市場所以會出現「銷售率上升、成交總額下降」的原因，可能是 20109 年大坪數豪宅市場平淡，買氣高度集中在中、小坪數房型所致。由於中、小坪數房型總價相對低，就算賣了幾百戶也補不了豪宅消失的成交量。

依統計，去年北台灣各縣市中，以新竹市的平均銷售率最佳，高達約 63.82%。其次是台北市約 50.27%。

何世昌指出，新竹市新建案銷售率稱霸北台灣，尤以東區成交最熱絡，關鍵原因是拜竹科堅實買盤之賜。然而，在武漢肺炎爆發後，電子產業鏈景氣大受衝擊，是否會影響到今年竹市房市表現，未來值得觀察。

而台北市 2019 年銷售率達到 5 成，是 2014 年以來最佳水準。自 2014 以來，北市銷售率都摸不到五成，2019 年因首購與一般換屋產品表現出色，再加上推案供給量減少，讓銷售率比率變得很漂亮。