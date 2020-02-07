武漢肺炎疫情更新：累計肺炎病例破3萬 多國陸續管制曾停靠中國船隻

週五 (7 日) 中國衛生健康委員會公布，新型冠狀病毒肺炎新增確診病例 3143 例，新增死亡病例 73 例。截至 2 月 6 日，新型冠狀病毒肺炎累計確診病例 3 萬 1161 例，累計死亡病例 636 例，累計追蹤密切接觸者 31 萬 4028 人，累計醫學觀察的接觸者達 18 萬 6045 人。

資料來源: 中國衛生健康委員會官網

新增疫情病例消息

香港最新確診感染新型冠狀病毒肺炎病例新增 2 例，目前確診病例累計增加至 24 例。

澳大利亞則新增 1 例新型冠狀病毒肺炎感染病例，目前累計確診 15 例。

義大利則出現第 3 例新型冠狀病毒肺炎感染案例，同時也是首度義大利人被感染。

疫情相關消息

1、受到中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大影響，目前已有多個國家，如美國、新加坡、菲律賓、澳大利亞等，陸續公布港口管制政策，嚴防過去 14 天內曾在中國停靠過的船隻。

新加坡等國表示將有更加嚴格的預防措施，增加檢疫流程。而澳大利亞等國則直言拒絕來自中國「隔離期」未滿 14 天的船隻靠港。

台灣方面則指出，2 月 6 日起禁止國際郵輪停靠港口。

不過，已有多家船務公司表示，這些管控措施影響不大，畢竟歐、美、澳多條航線航行日期都超過 14 天，而不足 14 天航期的航線會調整航速，這部份是有可能影響船期。

2、新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，新加坡有一場逾百人參加的國際會議，與會者回國後相繼確診感染新型冠狀病毒肺炎，同時也有出席會議的新加坡人遭受感染。目前 WHO 已介入調查當中是否有超級傳播者。

而受到疫情影響，全球已有逾 20 個大型國際貿易展覽會和會議取消，貿易金額涉及數百億美元，如中國進出口商品交易會（廣交會）亦已經取消，直至另行通知。廣交會春季展覽原定於 4 月 15 日舉行，去年達成近 297 億美元交易。

3、中國國務院總理李克強在召開因應新型冠狀病毒肺炎疫情小組會議時，要求對武漢市繼續透過多種措施增加床位供給和醫療人員。

同時建立重點企業派駐聯絡制度，督促企業全力生產，及時協調解決企業在機器、勞工、資金不足等問題，並做到原料、重要零組件等穩定供給，保障全數產業鏈都能正常運作。

