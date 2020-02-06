中鋼協示警：武漢肺炎肆虐 Q1鋼鐵業寒風冷冽

中國身為當前全球最大鋼鐵生產國，而中國國內最有影響力的鋼鐵業組織即為中鋼協，中鋼協週四 (6 日) 表示，因新型冠狀病毒正衝擊中國經濟，中鋼協特別就運輸受阻、需求減弱發出了警告，並表示第一季的中國鋼鐵業營運展望恐「不容樂觀」。

中鋼協週四 (6 日) 表示：「中國鋼鐵業運輸正受限，且鋼品市場成交低迷，鋼鐵原料、鋼鐵價格也正在快速走跌。」市場分析，這代表中鋼協正在為減產開啟綠燈，並且中鋼協也指出，相關的刺激措施可能會在今年晚些時候出爐，以幫助市場需求升溫。

白：鋼筋期貨價格 紫：熱軋鋼捲期貨價格 圖片：Bloomberg

由於新型冠狀病毒疫情快速蔓延，導致北京政府已對中國多個省市執行一系列封城或半封城的管理措施，令企業活動暫停，交通受限，疫情危機已對大宗商品構成衝擊。

中鋼協週四 (6 日) 表示，疫情對中國鋼鐵業的影響將集中在第一季，中鋼協並向中國鋼鐵業宣導，要「根據企業訂單、資金、運輸等情況，及時、合理調整生產節奏」，要「避免惡性競爭，管控好各自的貿易商，嚴防低價拋售擾亂市場。」

在中國鋼品市場成交量大跌、價格下滑等拖累下，身為鋼材原物料的鐵礦砂價格也是出現慘跌，今年以來新加坡鐵礦砂價格已下跌 15%，週四 (6 日) 收在每公噸 78.62 美元。

中鋼協在聲明中，敦促中國鋼鐵業和企業要理性分析市場走勢，中鋼協並指出，隨著北京政府穩成長措施不斷落地，預估第二季鋼鐵業的形勢將有好轉，中鋼協仍認為，今年鋼鐵業總體形勢將好於去年。

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