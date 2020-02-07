降息不遠？中國人行副行長暗示 本月LPR有機會下調

週五 (7 日) 中國人行副行長、外匯局局長潘功勝在記者會中表示，要求金融部門採取一系列政策，加強金融體系支援防疫工作，以保障民生和穩定經濟發展，並暗示下一次 MLF 利率和 2 月 20 日公布的 LPR 有很高的機率會下調。

中國人行會實施反週期貨幣政策，針對防疫需求和春節後資金到期回流情況較多因素，中國人行會透過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，提供足量流動性，保持金融市場流動性充裕。

此外，潘功勝指出，中國人行會引導金融機構擴大對疫情影響較大地區、產業和企業，及社會和民生領域的貸款援助力道。要提高審核效率，降低貸款成本，增加信用貸款和中長期貸款，幫助企業渡過難關。

他進一步表示，在防疫期間，對生產、運輸、銷售重要醫療、生活物資的核心企業實施名單制管理，對名單內的企業，由中國人行透過低成本專項再貸款、中央財政貼息的方式提供優惠利率的貨款援助。

此外，潘功勝指稱有充足貨幣政策工具因應中國經濟下滑壓力。中國在實施貨幣政策時會充分考慮經濟成長，槓桿率，匯率等多種因素。

(圖片: AFP)

而中國財政部副部長余蔚平也在今日記者會上指出，截至 2 月 6 日，中國各級財政單位共撥放防疫資金人民幣 667.4 億元，實際支出人民幣 284.8 億元，其中，中央財政共撥款人民幣 170.9 億元。

余蔚平表示以目前資金使用情況來看，各地疫情防疫經費是有保障，中央財政正在根據疫情發展態勢和防疫需求，研究撥放第二批防疫專項資金。

至於中國銀保監局副主席周亮則指稱，2019 年普惠型小微企業不良貸款率為 3.22%，研判這次肺炎疫情對部分小微企業會造成一定影響，不良貸款率會可能有所上升，但由於這部份占整體放款比重低，加上銀行業備抵呆帳覆蓋率相對較高，預期不會對整個金融市場造成大的衝擊。