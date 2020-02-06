〈武漢肺炎疫情〉延燒傷及中國經濟 法人：政策刺激可望促V型反彈

新型冠狀病毒 (俗稱武漢肺炎) 持續蔓延，衝擊投資市場信心，病毒發源地中國更首當其衝，但法人認為，在官方政策刺激下中國經濟可望呈現 V 型反彈。

滙豐中華投信表示，新型冠狀病毒疫情短期內確實會削弱市場投資信心，而對經濟影響層面多大則端看感染擴散速度與疫情控制，回顧 2003 年 SARS 爆發期間，雖也重挫中國經濟成長，但 17 年來隨著中國消費行為改變，預期疫情對傳統實體零售影響可望透過電商平台銷售抵銷。

但滙豐中華投信也說，消費、服務業對中國生產總值成長比重日與俱增，預估疫情短線對經濟衝擊恐高於 SARS，但持續時間較短。此外，中國封城與延後開工也恐影響產業鏈供應，尤其是製造與科技業供應鏈短線將因此受阻。

滙豐中華投信表示，武漢肺炎疫情衝擊中國經濟短線表現，但如有跡象顯示成功遏止冠狀病毒，廠內承受壓力補充庫存需求和稳定性政策的擴張，可望推動技術性成長復甦。

整體而言，中國季成長率呈現波動，但預期不會對全年成長產生重大影響，但要留意經濟成長恐有溫和放緩的風險，預估官方刺激政策措施規模可能進一步擴大。

富達國際基金經理人周文群表示，因應疫情蔓延對經濟的衝擊，中國政府陸續採取多種措施提供市場支撐，包括中國人行透過公開市場操作引導利率下調 10 個基點同時進行 1.2 兆人民幣的國債逆回購操作，支持舉措以滿足中小企業的融資需求，預估後續還應該會有更多刺激政策。

周文群指出，這波疫情短期內將對中國 GDP 成長率造成衝擊，但我預期受影響時間將比 SARS 時期還短，而當 GDP 出現大幅下滑，預期人行應採取更多的預防措施，例如增加預算赤字、減稅等措施以幫助企業特別是中小型企業渡過難關。