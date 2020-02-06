〈武漢肺炎疫情〉影響遠超越SARS 台塑估全球經損千億美元以上

台塑四寶今 (6) 日公布 1 月營收，受武漢肺炎疫情影響，中國客戶延後開工，預期本季營收將低於前一季。針對武漢肺炎與 SARS 的比較，台塑 (1301-TW) 分析，此次疫情影響程度將更大，初估全球經濟損失將達千億美元以上。

2003 年 SARS 襲擊亞洲，全球確診人數 8096 人，774 人死亡；武漢肺炎統計至 2 月 5 日止，共計 28240 人確診，565 人死亡，目前看來，疫情仍持續擴散，尚未獲得控制。

台塑指出，當年 SARS 疫情從廣東省開始蔓延，中國經濟規模約 1.7 兆美元，占全球 4.3%，2003 年第 1 季經濟成長率 11.1%、第 2 季為 9.1%。不過，如今的中國已是世界工廠，整體經濟規模達 14.4 兆美元，占全球 16.3%。

就 SARS 全球經濟損失來看，WHO 估計超過 300 億美元，依中央研究院估算，SARS 讓台灣社會消費減少新台幣 233 億元，財務損失 162 億元，合計 395 億元。

至於武漢肺炎造成的經濟損失，牛津經濟指出，全球 GDP 成長率將降至 0.2% 至 2.3%；大西洋理事會認為全球 GDP 將損失 0.1%；摩根士丹利推估，疫情若在 3 個月內獲得控制，第 1 季全球 GDP 減少 0.15-0.3%，如果超過 3 個月，第 2 季 GDP 減少 0.2-0.4%；澳洲國立大學麥基賓博士認為，全球經損將達 1600 億美元。

台塑分析指出，中國經濟規模 16 年來成長約 8 倍，消費能力也大幅提高，而武漢肺炎疫情發生在消費旺季春節期間，因交通受阻，民眾出遊及購物意願降低，對中國及全球影響將較 2003 年更高。此外，湖北及浙江兩省經濟停滯 1 個月，損失恐高達 1158 億美元，約占中國 GDP 成長近 1%。

出口方面，中國 2003 年出口年增 35%，2019 年因美中貿易戰重傷，勉強維持正成長 0.5%，不過，2020 年開春就受到武漢肺炎疫情襲擊，春節假期被迫延長，預期將嚴重影響工業生產及後續出口表現。

旅遊市場的部分，中國出境旅遊人數已從 2003 年的 0.2 億人次來到目前的 1.4 億人次，成長約 7 倍，此次武漢肺炎疫情爆發，也嚴重影響日、韓、港、澳、台及東南亞，預估觀光、零售及航空產業將全面受創。