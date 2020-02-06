〈武漢肺炎疫情〉台灣新增2例境外移入 累計13人確診 首例痊癒可出院

中央流行疫情指揮中心今 (6) 日宣布，國內新增 2 例境外移入嚴重傳染性肺炎病例，分別為北部 40 多歲男性及 20 多歲女性，兩人均診斷有肺炎，已收治隔離病房，病情穩定，目前累計台灣確診 13 例，其中，首例患者已痊癒，近期可出院。

指揮中心指出，今日確診的男性個案去年 12 月至武漢工作，1 月 17 日自武漢前往遼寧，2 月 2 日從遼寧省大連市返台，3 日出現發燒、咳嗽、頭痛等症狀，4 日就醫；另一名女性個案長住武漢，1 月 21 日自武漢經深圳返台，2 月 1 日出現咳嗽有痰及胸悶症狀，4 日就醫。

指揮官陳時中表示，這兩起個案顯示武漢狀況確實很嚴重，需要加強防疫，指揮中心強調，醫院及衛生單位已啟動疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，我國持續守住疫情，至今仍未升高至社區感染。

截至目前，國內累計確定病例數共 13 人，病情皆穩定，且首例新型冠狀病毒確診個案臨床症狀改善、三次採檢皆呈現陰性、X 光結果亦有改善，恢復狀況良好，已解除隔離限制，可安排出院。

至於 2 月 3 日深夜自武漢返台的台商團，目前共 5 人後送收治負壓隔離病房，其他 242 名集中隔離檢疫者持續密切健康監測，不過，其中 5 人有出現症狀，2 人將後送醫院採檢。

中國新型冠狀病毒感染病例持續暴增，依據中國疾控中心通報，31 省市區 (不含港澳) 累計確診 28018 例個案，較昨日新增 3694 例，其中 3859 例重症，563 例死亡；另有疑似病例 24702 例；多地區出現社區群聚。