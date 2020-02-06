防武漢肺炎削弱經濟成長 菲律賓央行降息一碼

為保護國家經濟免受新型冠狀病毒衝擊，菲律賓央行 (Bangko Sentral ng Pilipinas) 週四 (6 日) 下調政策利率，同時表示將進一步寬鬆貨幣政策以維持經濟增長。

菲律賓央行下調隔夜逆回購利率 25 個基點至 3.75%，符合市場預期。央行總裁 Benjamin Diokno 表示，可控的通膨環境為降息提供了空間，並支撐市場信心。儘管消費者物價指數在 1 月攀升至 2.9％高位，但菲律賓央行認為通膨率有望維持溫和，仍有足夠空間支撐經濟增長。

菲律賓央行利率走勢 (圖：TradingEconomics)

不過央行仍指出，去年底爆發的新型冠狀病毒，可能對未來幾個月的經濟活動和市場情緒造成不良影響。

從降息舉措來看，菲律賓正在為武漢肺炎衝擊國家經濟的可能性作準備，這項病毒迫使多數政府實行旅遊及貿易限制。市場認為，這將導致中國甚至全球經濟活動受到短暫但劇烈的打擊。

根據《新浪網》最新追蹤疫情，截至週四 (6 日)17 時許，全球確診病例已破 2.8 萬例，死亡 564 人，其中包含一名 44 歲的菲律賓華裔男子，此為中國境外的首例死亡，迫使菲律賓政府加強外籍人士的出入境限制。

菲律賓央行將 2020 年的全年通膨預期自 2.9% 上調至 3.0%，以反映非洲豬瘟導致供應不足所帶來的價格上漲壓力，並維持 2021 年通膨預期至 2.9%。

菲律賓央行上調 2020 年經濟增長率至 7.5％，高於先前的 6.5％。菲律賓財政部長 Carlos Dominguez 週二 (4 日) 表示，塔爾火山爆發、新型冠狀病毒以及非洲豬瘟等事件可能「稍微抑制」經濟增長，不過仍不足以迫使我們大幅下修經濟增長預期。