〈武漢肺炎疫情〉鑽石公主號1台灣人確診 即起郵輪禁靠泊我國港口

豪華郵輪鑽石公主號繼昨天確診 10 人感染新型冠狀病毒肺炎後，日本政府今 (6) 日宣布，再新增 10 名確診個案，其中 1 人為台灣籍 60 多歲女性，其餘約 3700 人須滯留船上隔離檢疫 14 天。中央流行指揮中心也宣布，即日起國際郵輪禁止靠泊我國港口。

日本為防堵病毒加強防疫，鑽石公主號目前停泊在日本橫濱港碼頭外，不准靠岸，船上搭載乘客 2600 多人及船務人員 1000 多名，經檢疫官上船檢疫，有 120 人出現發燒、咳嗽等症狀，採驗相關密切接觸者共計 273 人的檢體後，其中 102 人檢驗結果出爐，有 20 人確診新型冠狀病毒肺炎。

日本厚生勞動省表示，郵輪上仍有 3400 多人未接受檢測，今日已補給糧食及物資，為了持續進行相關檢疫工作，除確診者可下船送醫，其他人必須留在船上客房健康監測 14 天。

指揮中心表示，船上共有台灣籍旅客 22 人與船員 2 人，其中 1 名 60 多歲女性確診，已移送日方指定醫院接受隔離治療。考量國際郵輪屬人口密集、人員互動頻繁的高風險場域，指揮中心宣布，自即日起禁止國際郵輪靠泊我國港口。

鑽石公主號郵輪 1 月 20 日從橫濱出發航程，1 名香港籍男性疑 1 月 25 日在香港下船後感染武漢肺炎，造成大規模群聚感染，郵輪途中一度停靠越南峴港、下龍灣，1 月 31 日停靠基隆港。

移民署通報當日有 2694 名旅客入境台灣，近千名遊客搭乘巴士前往雙北旅遊，行程景點包含台北故宮、中正紀念堂、龍山寺、忠烈祠等，並在國賓飯店或圓山大飯店用餐，目前難以掌握感染者確切的旅遊地點。