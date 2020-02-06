春節服務費循例加價 台灣1月CPI年增率1.85% 創近2年來新高

主計總處今 (6) 日公布 1 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率達 1.85%，創 2018 年 5 月以來新高，主計總處解釋，主要是因部分服務費用包括保母費、旅遊團費受春節所在月份不同影響所致，導致 1 月價格處相對高檔，若扣除春節循例加價的服務類 (約影響總指數上漲 0.73 個百分點)，CPI 年漲 1.12%。

圖表：主計總處提供。

主計總處指出，1 月物價總指數扣除蔬菜水果及能源後，核心 CPI 漲 1.33%，若再扣除春節循例加價服務類，則漲幅僅約 0.6%。

1 月 7 大類物價中，雜項類年漲 3.33% 最多，主因個人服務費用因春節 (去年落在 2 月) 循例加價，加上金飾、珠寶等個人隨身用品價格上漲。

同時，教養娛樂類漲 2.99%，也是因春節所在月份不同，旅遊團費和旅館住宿費比較基期較低所致。

至於食物類漲 2.57%，則是因去年同期天候良好，比較基期較低，使 1 月水果、蔬菜價格分別年漲 14.91%、13.01%，合計影響總指數上漲 0.46 個百分點，惟蛋類價格下跌 17.06%，抵銷部分漲幅。

按商品性質別觀察，商品類 1 月年漲 1.64%，其中，非耐久性消費品 (含食物和能源等) 漲 2.50%，半耐久性消費品和耐久性消費品分別漲 0.68%、0.06%；另服務類漲 1.97%，其中外食費上漲 1.57%。

而行政院穩定物價小組關注的 17 項重要民生物資平均 CPI 下跌 1.1%，不僅是連 5 個月走跌，並創 121 個月來最大跌幅，其中，以雞蛋跌 20.76% 最多，創 118 個月來最大跌幅，是基期因素所致。

觀察鄰近國家，去年全年我國 CPI 年增率為 0.56%，南韓為 0.4%，日本為 0.5%，新加坡 0.6%，而中國為 2.9%、香港 2.9%。