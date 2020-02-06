武漢肺炎疫情更新：中國死亡人數破500、數十國對中國人發「禁令」

中國國家衛生健康委員會週四 (6) 公布最新疫情，2 月 5 日中國新增確診病例 3694 例，新增死亡病例 73 例。截至 2 月 5 日止，中國累計確診病例 28018 例，累計死亡病例 563 例，現有疑似病例 24702 例，累計追蹤密切接觸者 28 萬 2813 人，而在觀察中的密切接觸者 18 萬 6354 人。

資料來源: 中國國家衛生健康委員會官網

中國疫情消息：

中國工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰表示，武漢目前形勢嚴峻，有大量病患沒有及時到醫院進行治療，這使防疫工作面臨一個很大的壓力。這些病患進出公共場所，或是在家中的居住，將會造成更進一步的家庭和社區的感染，這是疫情擴散的最重要因素。

此外，中國已就抗肺炎病毒藥物瑞德西韋 (Remdesivir) 完成臨床試驗的註冊審核工作，首批新型冠狀病毒感染肺炎重症病患 2 月 6 日將接受用藥。

(圖片: AFP)

全球疫情最新消息：

1、英媒報導指出，英國的醫學研究團隊在新型冠狀病毒肺炎的疫苗研發上有重大突破，使原需 2～3 年才可能完成研發疫苗的時間，大幅縮短到只需 14 天即可完成，最快今年夏季可進行臨床人體測試。

2、韓國政府今 (6) 日公布，新增 4 例感染新型冠狀病毒肺炎確診病例，累計確診病例 23 例。

此外，日本官方公布，日本郵輪上再驗出新型冠狀病毒肺炎感染者 10 人，總病例增至 20 人。

3、WHO 表示，下週二 (10 日) 和下週三 (11 日) 數百名專家將在日內瓦開會，確定應對新型冠狀病毒肺炎的藥物、診斷劑和疫苗的研發重點，以對抗疫情。並在近期內派一組專家前往中國。

此外，WHO 官員指出，WHO 將在本周與航空和旅遊業代表就如何保護機組人員商談並提出具體建議，以推動恢復往返中國的航班。該官員表示，新型冠狀病毒肺炎的疫情目前尚未形成「大流行」。

4、逾 60 個國家對中國祭出限制入境政策，以下列舉重要國家：

台灣：中國人士 2 月 6 日起暫緩入境，港澳人士則自 2 月 7 日起，入境後需居家檢疫 14 天。

美國：從湖北省返美的美國公民須強制隔離 14 天，過去 14 天曾前往中國的外籍旅客則禁止入境。

歐盟申根區：除法國外，所有國家 2 月 1 日均暫停核發簽證給中國公民。

日本：禁止湖北省中國公民及 14 天內曾到中國湖北省人士入境。

南韓：禁止 14 天內曾到中國湖北省人士入境，韓國公民須自主隔離 14 天

北韓：對自中國入境的所有人員實施強制隔離，並嚴格限制兩國邊境往來。

澳洲：自 2 月 1 日起，禁止來自中國的非澳洲公民入境。

馬來西亞：暫時禁止去過湖北省的外籍人士入境。

菲律賓：全面禁止來自中國、香港、澳門的外籍旅客入境；菲國公民可以入境，但必須強制隔離 14 天。

新加坡：自 2 月 1 日，禁止所有過去 14 天內曾到中國大陸的旅客入境新加坡及在新加坡轉機。

越南：停止對中國公民核發簽證。

俄羅斯：關閉與中國接壤的邊界，並停止核發電子簽證給中國公民。

外媒指出，中國的這場肺炎危機正考驗全球經濟，並給全球經濟持續擴張帶來額外的壓力，且這也考驗美國在當中國遇到供應困難時自身經濟能否加速擴張的能力。

美國經濟學者認為，該病毒可能還不會對美國已持續 10 年的經濟擴張造成嚴重威脅。但如果病毒不能在短期間內抑制，或者傳染範圍更大，那上述情形就可能改變。

