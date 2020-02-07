〈武漢肺炎疫情〉寶瓶星號1700台人延至8日返台 若有確診將全船隔離

郵輪「鑽石公主號」檢出確診新型冠狀病毒病例高達 61 例，中央流行指揮中心昨 (6) 日宣布禁止國際郵輪泊靠我國港口，搭載逾 1700 名台籍旅客的麗星郵輪「寶瓶星號」險些無法返國，原定今 (7) 日返抵基隆，幾經波折後，預計延後至明 (8) 日返台。

寶瓶星號 4 日從基隆港出發，5-6 日停靠日本那霸，不料因停泊在日本橫濱外海的鑽石公主號爆發群聚感染，包含 1 名台灣女性確診，指揮中心將防疫措施升級，寶瓶星號在海上接獲國際郵輪禁止泊靠台灣的禁令，因而無法靠港讓旅客下船。

指揮官陳時中在昨晚記者會上表示，經各單位協調後，同意寶瓶星號可以返回基隆港，僅限台灣人，並要求郵輪立即折返那霸讓外國人下船，不過，就在抵達前又遭到日方反對，全船旅客意外成為「人球」在那霸外海過夜。

根據統計，寶瓶星號共搭載 1738 人，其中台灣籍 1709 名、菲律賓籍 18 名、馬來西亞 3 名、越南籍 3 名，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍各有 1 名，以及 1 名陸配，經船方確認，這名陸配出航前兩周並無任何境外旅遊史。

寶瓶星號預計延至明天靠港，陳時中表示，一定讓台灣人能回來，檢疫人員將會登船進行發燒篩檢，一旦有人被驗出新型冠狀病毒陽性，全船旅客都得留船隔離檢疫 14 天，比照鑽石公主號模式。

陳時中強調，為了整個社會安全，船上隔離是比較理想的狀況，目前初步統計，有中國旅遊史的旅客逾 40 名，若全船都沒有人出現發燒等症狀，旅客就能回家，並自主健康管理 14 天。