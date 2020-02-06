肺炎疫情 福斯成車商中曝險最高？

武漢肺炎疫情持續延燒，中國當局對湖北省 17 座城市進行封城，全球汽車產業也因此受到影響，國際信評機構標普全球評等 (S&P Global Ratings) 對此分析，德國福斯汽車 (Volkswagen) 是在此疫情中曝險最高的汽車製造商。

標普原先預期 2020 年中國車市將增長 1% 至 2%，但如今恐受到疫情衝擊而下跌。

標普分析師 Vittoria Ferraris 指出，福斯汽車在中國生產和銷售近 40% 的汽車，主要工廠就位於湖北省，但由於中國政府為控制武漢疫情下令封城，可能會使工廠長時間關閉。

Ferraris 也表示，日產汽車因風險較高和近期表現不佳，恐怕也將受到疫情的衝擊。本田汽車在疫情嚴重的城市武漢設有生產基地，該公司 30% 的生產和銷售都依賴中國。

中國向全球出口約 700 億美元的汽車零組件，在封城和延後開工的情形下，汽車零組件供應商也面臨打擊。博世 (Bosch) 預期將受到重創，該公司在中國的年銷售額約為 140 億歐元。博世表示：「我們仍持續對情況進行評估。」

Ferraris 也表示，中國湖北省停產，該地區的年產量預期將下跌 2% 至 4%。由於湖北省佔中國汽車總產量約 9%，隨著封城擴大，預估中國將有多達一半的汽車及相關零組件的生產受到衝擊。

湖北省是中國第四大汽車製造中心 (圖片：彭博社)

對此，亞洲地區汽車諮詢公司 ZoZo Go 執行長 Michael Dunne 表示，中國可能因此損失約 100 萬輛汽車產量。英國調研機構 IHS Markit 則預期，若疫情持續蔓延，中國汽車業閒置情況可能會持續到 3 月，並將損失 170 萬輛汽車產量。

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