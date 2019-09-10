福斯：中國車市沒有見到真正復甦的跡象

外電報導，福斯汽車 (Volkswagen) 執行長 Herbert Diess 在接受媒體採訪時表示，在全球經濟放緩的情況下，福斯汽車也受到了影響，中國地區也沒有明顯復甦的跡象。此外，該公司也正努力因應關稅帶來的衝擊。

Diess 表示：「全球市場有些部分確實在衰退。到目前為止，中國地區也還沒看到真正復甦的跡象。」他也表示，福斯目前主要通過營銷來捍衛市占率，以及依賴美國地區銷售額的緩慢成長。

在美國總統川普的領導下，美國向全球祭出一系列的關稅威脅，對歐洲汽車製造商也產生了負面影響。川普更在先前曾計畫，要提高國外汽車的進口關稅。

Diess 在 6 月份曾會見了美國貿易代表 Robert Lighthizer，討論了美國關稅對墨西哥製造商品的具體影響，因為這將直接影響該公司在美國地區的生產。此外，中國對福斯來說是重要的銷售市場，也是川普的主要關稅目標。

Diess 認為，關稅不會「讓我們的生活變得更輕鬆」，福斯依靠低貿易壁壘來維持利潤率。此外，他也表示，福斯希望在接下來的幾個月內看到貿易威脅「消失」。

福斯旗下保時捷執行長 Oliver Blume 則表示，該公司正在密切關注全球地緣政治形勢。「我們正在密切關注美國正在發生的事情，以及全球市場上的所有衝突。我們對不同的情境都有所準備。」此外，Blume 也補充道：「另一方面，我們在美國擁有非常龐大的粉絲群，有很多保時捷俱樂部。因此，我們非常有信心繼續在美國開展業務。」