〈武漢肺炎疫情〉TOYOTA中國工廠再延復工日 全球生產恐受波及

《日本經濟新聞》週五 (7 日) 報導，受新型冠狀病毒 (武漢肺炎) 疫情影響，日本豐田汽車 (7203-JP) 在中國處於停工狀態的 4 座工廠，決議再延至 2 月 17 日之後才會開工，而未來開工日期將考量零組件取得及物流狀況後來作決定，若是停工時間拉長，公司業績也恐受影響。

日前由於中國春節連假緣故，豐田在中國的汽車組裝工廠暫停作業。該公司原本預定在 2 月上旬開工，也因中國當局憂心疫情擴散而臨時宣布連假延長至 2 月 9 日的關係，開工日期也順延至 2 月 10 日。

但由於疫情惡化，還有在供應鏈的情況方面必須作出通盤考量，開工日也再延至 2 月 17 日之後。

TOYOTA 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

豐田表示「會將口罩等物資供應給當地，員工的安心、安全是最優先考量」。2 月 10 日之後的辦公室員工，將視當時狀況彈性的進行業務活動。

豐田與中國企業的合資公司，在天津市、四川省、吉林省，以及廣東省等地共有 4 座工廠。

在 2 月 6 日的財報記者會上，豐田汽車副社長 Didier Leroy 針對中國市場表示「明顯由於新型冠狀病毒 (感染擴大) 的緣故，不確定性也隨之升高」。他還說道「目前階段還無法預測新型冠狀病毒所帶來的影響，說不定在數日或幾週間會出現急速變化」。

在預估今後中國整體市場將轉趨惡化的情況下，Didier Leroy 表示「豐田曾認為中國業績將出現改善，但目前處於不知會發生什麼的狀況」。

該公司執行董事白柳正義也於財報記者會中提到，新型冠狀病毒所帶來的影響尚未反應在業績展望當中。他也表示的確有在留意事情發展，但目前這個時間點還難以作出評論。他也強調目前運作上沒有問題，在庫存及替代生產方面也正進行通盤檢討當中，開工時程也會慎重考量。

中國是豐田的重要市場，在最新 2019 年度 Q3 財報的營業利益及持股比例投資利益貢獻了 2500 億日圓，占純益約 13% 的金額。在中國的銷售台數也年年增長，2019 年增加 9% 至 162 萬 700 台，超越日本市場的銷售表現。

而未來如果中國因零件供應停滯而導致供應鏈中斷，包含日本在內的各國生產也都恐受波及。