人民幣中間價調貶162基點 創一個半月新低

中國外匯管理局週四 (6 日) 公布人民幣兌美元中間價較前一個交易日調貶 162 基點，達至 6.9985，中間價貶值至 2019 年 12 月 25 日以來新低。

而離岸人民幣在連續兩個交易日回升後，今日呈現區間震盪，截至上午 9:45 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.9803 人民幣，貶值 48 基點，貶幅 0.07%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

外資交易員表示，中國受到這次疫情影響對於經濟的傷害極大，市場認為中國政府勢必會推出更多擴張性的財政與貨幣政策，而許多投資人均在等待政策推出後，進場加碼人民幣，目前觀望的主要因素則在於疫情發展變數多。

而一位中資銀行交易員則表示，短期或許可對人民幣走勢抱持樂觀態度，但仍不能太過樂觀，因為疫情發展未穩定。而人民幣在兩天大幅波動後，市場情緒已逐漸消化利空，人民幣波動可能減緩，而在疫情沒有明顯好轉的跡象前，人民幣在 7 字頭附近震盪會是短期常態。

渣打銀行指出，肺炎疫情漸漸在消退中，人民幣暫時止貶回穩，在 2 月 3 日離岸人民幣一度貶至最低的 1 美元兌 7.0192 後，人民幣慢慢回升至 6 字頭。

渣打銀行表示人民幣回穩對新興市場貨幣而言至關重要，因不少亞洲新興市場貨幣都與離岸人民幣有很高的相關性，特別是當人民幣走貶時，相關性會提高。例如在亞洲貨幣中，韓元、泰銖等與人民幣的相關性是很密切的，離岸人民幣在 3 個月內的走勢越極端，與這些貨幣的正相關性就越強。

當離岸人民幣在 3 個月中貶值逾 2%，與韓元、泰銖之間的相關性約為 0.6，而當貶值幅度擴大至 5% 時，相關性則升至 0.8。不過，對於亞洲以外的其他新興市場貨幣，這種相關性會減弱。

