人民幣中間價大貶530基點 貶幅創逾半年新高

受到週一 (3 日) 在岸人民幣報價重貶約 1.3% 的影響，週二 (4 日)，中國外匯管理局公布人民幣中間價報 6.9779，調貶 530 基點，幅度創 2018 年 7 月 20 日以來最大。

不過中間價力守在 7 字頭之上，與昨日在岸人民幣貶值逾 950 基點，並貶破 7 字頭相比，似乎中國官方有阻貶意味。

今日人民幣走勢則反彈走升，截至上午 9:51 止，在岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0070 人民幣，升值 150 基點，升幅 0.21%。

資料來源: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

交易員表示，受到肺炎疫情不斷蔓延影響，進一步擴大市場避險情緒，由於昨日人民幣大貶，並貶破 7 字頭，因此可預期短期人民幣可能繼續維持偏弱水準。

不過投資人應持續關注未來幾天人民幣中間價所釋出的訊號作為交易方向，主管機關有可能透過調控中間價來穩定市場預期。而短期人民幣續貶空間將取決於疫情發展情況，暫時預估在 1 美元兌 7.02 至 7.04 人民幣間尋求支撐。

瑞穗銀行表示，在美中第一階段協議納入匯率條款後，中國央行可能將避免干預外匯市場，而近期人民幣大幅貶值是由於肺炎疫情引起，因此中國人行可能允許匯率來回大幅波動 (暗指先大貶再走升) 來支撐中國出口。不過未來幾天，中國人行有機會利用調控中間價來穩定市場預期。

另一外資交易員則認為，短期人民幣可能會繼續偏弱，但從第一季來看，還是可以看好人民幣，肺炎疫情的影響應屬短期。