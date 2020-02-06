美股不甩疫情 台股要續彈得站穩11600

儘管全大陸都已成為武漢肺炎二級流行區，但美股隨川普彈劾案遭否決，道瓊指數續漲 483 點，重返 29000 點之上，是否有機會帶動外資回頭，助台股續彈？台股的關鍵位置仍為 11600 點，必須站穩 11600 點之上，才有機會轉為強勢反彈，甚至挑戰季線。關鍵密碼仍為 11588、11626 與 11676 點。

台股今日如再度開高衝過 11600 點，第一個觀察位置為 11626 點，必須站穩才能挑戰 11676 點，才有機會轉為強勢反彈。如多頭信心回穩，將有機會續往 11700 點挑戰，而 11716 站穩才算穩住 11700 點關卡，才有機會續往 11762 點挺進。但如開高後仍未能站穩 11588 點，還是需提防續回測 11553 點，與 11506 點，下方 11487 如失守，則需提防反彈結束，續往 11400 點以下回測。

台股昨日完成 3 日不破低、站上 5 日均線的止跌訊號，新台幣匯率也出現止貶回升，但是觀察法人籌碼，外資並未見回頭，而且內資自營商趁官股行庫力挺之際，反而大舉減碼。由於大陸武漢疫情影響層面還在擴大，電子供應鏈部分第一波是否能預期於下周復工，將是觀察重點。但如復工時間持續延後，對整體電子供應鏈缺料、斷鏈衝擊加劇。今日電子三王仍是觀察重點，除台積電之外，大立光與鴻海最好也能穩住。

雖然生產基地以台灣為主的電子產業，業績受到武漢肺炎疫情衝擊較低，但如大陸武漢肺炎所導致的影響，如果是終端產品組裝都無法進行，台灣的零組件訂單後續恐也難逃衝擊。短線上可觀察台灣本土內需產業，以及宅經濟等概念族群，如獲得法人青睞，可望成為短線資金避風港。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)

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