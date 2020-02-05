【群益投顧】疫情不確定性仍高，台股反彈見疲態

一、盤勢分析

特斯拉助攻那指再創歷史新高，道瓊指數大漲 408 點，中國央行出手穩定市場，市場疑慮氛圍消退，上証指數收復 2800 點，台積電 (2330) 股價續揚，帶動台股盤中一度攻上 11600 點，不過挑戰月線反壓後繼乏力，台股雖然站穩 3 日線之上，但反彈無力且呈現價量背離，在市場無重大利多之下，須以時間換取空間，消化 1/30 長黑 K 的龐大壓力，終場指數僅小漲 17.7 點，收在 11573.62 點。

二、盤勢預估

台股技術面還是處於跌深反彈狀態，反彈甚至未過長黑 K 的 1/2 位置約 11677 點，接下來上檔壓力重重，不排除指數仍有機會回測，經過反覆打底才有望再度揚升，而囊括 iPhone 組裝半數訂單的鄭州，進入封城狀態，市場憂心影響 iPhone 生產，鴻海預計 6 日舉行線上法說，iPhone 生產情況為台股近期影響重大事件。

由於肺炎疫情衝擊湖北等生產重鎮，其中台廠記憶體、面板、PCB 等產業有望受惠轉單，加上開工日期延後，造成部分電子關鍵零組件缺料、缺貨預期心理，面板、記憶體價格方面可望緩步走揚，記憶體大廠南亞科 (2408) 元月營收優於預期，股價攻高逾 5%，成功挑戰月線反壓，旺宏 (2337) 股價連續 3 天墊高，突破 40 元區間，記憶體模組、IC 設計也同步受到帶動，外資連 11 天買超宜鼎 (5289) 推升股價挑戰歷史新高，廣穎 (4973)、愛普(6531) 盤中大漲逾 6%，整體而言，記憶體族群股價都向上墊高。面板雙虎友達 (2409)、群創(3491) 雖然開高走低，但近日股價逆勢上揚，其中，友達將於 6 日舉行線上法說，市場關注友達對於疫情看法。

PCB 題材集中在轉單效益、新能源車等概念，泰鼎 - KY(4927)生產據點皆位於泰國，避開本波肺炎疫情衝擊，股價繼續推升創下波段新高。切入寧德時代供應鏈的 PCB 廠精星 (8183) 股價尾盤攻上漲停。光學檢測設備廠牧德 (3563) 元月營收達 2.11 億元，月增 49.27%，並創下歷年同期新高，盛傳掌握不少 PCB 大客戶訂單，今天召開法說，股價已站回 400 元關卡。

三、強勢股

電子：

牧德 (3563)、精星 (8183)、宜鼎 (5289)、祥碩 (5269)、華擎 (3515)。

非電子：

佐登 - KY(4190)、麗豐 - KY(4137)、太景 *-KY(4157)、中化生 (1762)、億豐 (8464)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據