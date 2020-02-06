〈台股盤前〉美股大漲助反彈氣勢延續 復工進度仍成短期震盪因子

美國就業數據強勁、新型冠狀病毒疫苗研發利多消息帶動，激勵美股四大指數同步收漲，道瓊大漲 483 點，費半也大漲逾 2%，法人認為，雖然美股大漲有助延續台股延續反彈氣勢，不過，下周中國復工情況仍須關注，在 3 月前，短線慎防大幅震盪整理。

小非農 ADP 數據遠優預期，加上新型冠狀病毒疫苗研發利多消息，促使美股四大指數同步上漲；ADR 方面，台積電 ADR 漲 0.7%、日月光 ADR 大漲 2.04%，聯電 ADR 大漲 3.6%。

市場消息方面，股王大立光 1 月營收 41.1 億元，為 7 個月來低點，月減 19.4%，但仍是歷年同期最佳，年增 22.3%，不過，大立光表示，2 月出貨動能將較 1 月下滑，除了原本就存在的工作天數較少因素影響外，部分客戶尚未開工也是因素之一。

面板大廠友達昨日宣布，擬以每股 57 元，公開收購工業電腦廠凌華 5-30% 股權，據了解，雙方此次策略結盟，主要是在轉型策略上的看法一致，將攜手衝刺面板產業生態系，加速場域經濟發展，未來友達將取得 1 席凌華董事席次，但凌華經營團隊不因此而改變。

而武漢肺炎疫情升高，運動品牌 Nike 已關閉在中國大陸半數直營門市。市場傳出，製鞋大廠寶成集團位於中國的直營及加盟門市，也有近半數暫停營業，勢必造成衝擊。