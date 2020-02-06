〈美股盤後〉川普獲判無罪 特斯拉王牌成鬼符 道瓊大漲近500點

週三 (5 日) 華爾街持續從武漢肺炎拋售中恢復強勁反彈，日圓、瑞郎等避險性資產下滑，小非農 ADP 數據遠優預期，新型冠狀病毒疫苗研發利多消息，促使美股四大指數同步上漲，特斯拉王牌成鬼符，抑制那指漲幅，費半勁揚逾 2%，台積電 ADR 續漲 0.70%。

盤後最新消息傳出，美國參議院以 52 票比 48 票否決彈劾美國總統川普的兩項指控，判定川普無罪，無需下台。

武漢封城兩週，14 天潛伏期過後，疫情是否會出現大爆發持續引起外界關注，週三美國威斯康星州出現首例確診，美國確診累計達 12 例。

台北時間週四清晨 5 時 50 分許截稿前，中國已確認 24462 例確診病例，疑似 23260 病例，死亡攀升至 493 例，疫情擴及中國全境，全球其他 25 個國家皆有確診病例。

週三 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 483.22 點，或 1.68%，收 29,290.85 點。

標普 500 指數上漲 37.40 點，或 1.13%，收 3,334.99 點。

那斯達克指數上漲 40.71 點，或 0.43%，收 9,508.68 點。

費城半導體指數上漲 40.87 點，或 2.19%，收 1, 909.52 點。

標普 11 大板塊表現。(圖片：Finviz)

標普 11 大板塊僅房地產板塊下滑，能源股領漲 (+3.78%)，金融 (+1.97%) 與醫療保健 (+1.97%) 板塊次之。

原油價格在週一跌入熊市後，已連續兩個交易日反彈，能源類股領軍衝高，雪佛龍 (CVX-US) 大漲 3.21%；埃克森美孚 (XOM-US) 大漲 4.60%。

半導體類連袂收高，僅科磊 (KLAC-US) 和科銳 (CREE-US) 走跌。安森美 (ON-US) 暴漲 6.69%；Microchip (MCHP-US) 暴漲 6.69%；美光 (MU-US) 大漲 2.29%；高通 (QCOM-US) 大漲 2.23%；英特爾 (INTC-US) 大漲 2.87%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.47%。

金融股衝高大漲。花旗 (C-US) 大漲 3.10%；美國銀行 (BAC-US) 大漲 3.24%；富國銀行 (WFC-US) 大漲 2.22%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.72%。

尖牙股表現平平。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.82%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.044%；臉書 (FB-US) 上漲 0.13%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.48%。

台股 ADR 大抵勁揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.70%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 2.04%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 3.60%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.08%。

焦點財報與個股

昨日領軍衝高那指的特斯拉，成為今日該指數最大的拖累，特斯拉 (TSLA-US) 警示武漢疫情將推遲其上海工廠 Model 3 產能與交付，此外，特斯拉還遭知名放空機構香櫞看空，週三其股價暴跌 17.18% 至每股 734.70 美元，終止連 6 日漲勢。

美國生物科技公司 Biogen (BIIB-US) 贏得多發性硬化症藥物的專利訴訟，週三其股價大漲 17.50% 至每股 332.87 美元。

美國娛樂巨頭迪士尼 (DIS-US) 於週二盤後公布最新財報，營收及獲利皆優於市場預期，旗下影音串流平台 Disney + 訂閱人數已達 2650 萬人，較去年 11 月中旬剛推出時的註冊用戶翻一倍以上，其股價週三開盤上漲後轉跌，收跌 2.36%。

福特 (F-US) 2020 年財測發布低於預期，其股價下跌 9.38% 至每股 8.31 美元。

關鍵數據

美國 1 月 ADP 新增就業 (萬人) 報 29.1，預估 15.0，前值 20.2

美國 12 月貿易帳 (億美元) 報 -489，預估 -474，前值 -431

美國 1 月 Markit 服務業 PMI 報 53.4，預估 53.2，前值 53.2

美國 1 月 Markit 綜合 PMI 報 53.3，預估 53.1，前值 53.1

美國 ADP 新增就業人數 (圖片：ZeroHedge)

華爾街分析

2019 新型冠狀病毒（武漢肺炎）的疫情持續擴大之際，全球醫療團隊著手投入疫苗研發。

紐約德意志銀行財富管理高級股票交易員 Delores Rubin 表示：「投資者至少不像早期般擔心疫情會在全球造成巨大的經濟壓力。」

富國銀行全球策略師 Gary Schlossberg 表示：「若冠狀病毒的擔憂消退且美元走軟，這對美國大型股來說是個好消息，美國大型科技企業是在外國營收占總營收相當高比例的行業之一，這是我們看好這部分市場的一個原因。」

Natixis Investment Managers 首席市場策略師 Dave Lafferty 表示：「冠狀病毒仍存在不確定性，但目前的風險似乎不似上週那般悲觀不止。」

瑞銀 (UBS) 策略師 Niall MacLeod 在一份報告中指出：「新確診數量將是一個關鍵的訊號，在該數量開始放緩後，股市已從 2003 年的 SARS 恐慌中觸底恢復。」