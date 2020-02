美醫保類股短期捲入政治漩渦 但長線依舊看好

美國大型醫保企業無疑將在 2020 年總統大選期間成為競選政策中的受氣包,因為各候選人似乎都對如何對該產業進行大修堅持自有的想法。對於大型製藥商、保險公司和醫院的股票投資人而言,這可能是個問題。

激進民主黨參選人 Bernie Sanders 和 Elizabeth Warren 一直在推銷其「全民醫保」(Medicare for All) 計劃。Pete Buttigieg 支持破壞性較小的「必要性全民醫保」(Medicare for All Who Want It) 提議。Joe Biden 基本上呼籲制訂《平價醫保法案 2.0》,對歐巴馬醫改進行修訂。

在此同時,川普總統的目標打擊高價處方藥,並希望醫院和保險公司公開披露它們在各種程序和醫療服務中彼此協商的價格。

由於這些擔憂,過去幾年來,幾支知名的醫保個股走勢已經落後於大盤漲幅。

製藥巨頭輝瑞製藥 (PFE-US) 是道瓊工業平均指數 2019 年少數幾支下跌的成份股。競爭對手默克 (MRK-US) 則在表示可能分拆資產以簡化營運後,週三 (5 日) 下跌 2.9%。

這兩家企業股票都飽受對高價藥品擔憂的打擊,並擔心它們將失去許多關鍵藥物的專利保護。

藥店連鎖店 Walgreens (WBA-US) 是 2019 年道瓊指數中表現最差的成份股,因人們擔心廉價的學名藥以及州和聯邦政府醫療保健計劃的低補助款會損害營收。

許多醫療保健公司,尤其是嬌生公司 (Johnson & Johnson) (JNJ-US),都面臨著與鴉片類藥物成癮危機相關的訴訟,責任準備金高達數十億美元。

但部分專家認為,投資人已將這些擔憂提前定價,這些個股可能存在一些價值。

(圖:AFP)

William O'Neil & Co 分析師 Raj Gupta 表示:「醫療保健應是 2020 年的最佳產業。由於藥品定價問題和全民醫療保險,在過去幾年中,醫療保健並沒有表現很好。」他認為這些大型企業都有辦法適應新的監管格局。

Gupta 表示,即使有新的醫療保健法律出現,諸如聯合健康公司 (UNH-US)、Cigna (CI-US) 和 Anthem (ANTM-US) 等醫療代管公司仍然可以表現很好。Walgreens 也可以與擁有安泰保險 (Aetna) 的 CVS (CVS-US) 競爭。

John Hancock Investment Management 首席投資策略師 Matt Miskin 表示,目前尚不清楚這些政客的政見是否會重擊整個醫療保健產業。

如果獲選連任,川普可能仍面臨分裂的國會,這可能導致政治僵局;如果他在 11 月落選,結果也是一樣。而目前的估值其實很合理。

Miskin 說:「即使你押寶激進的民主黨人勝選並把醫療保健推上浪尖風頭,就算全民醫保存在有風險,這些醫療保健企業的營收成長還是很強勁的。」

Baker Boyer 投資長 John Cunnison 表示,在政治喧囂和言論氾濫的情況下賣售醫療保健股,可能是個錯誤。

他說,他計劃在今年大選週期中持有醫療保健股。他補充說,如果市場持續不景氣,並且投資人開始尋找更具防禦性的避險標的,那麼醫療保健類股也可能大跌。

Cunnison 說,「在動盪的市場中,價值型通常會勝過成長型。」他還指出,許多醫療保健股支付高額股利,這將對保守的投資人具有吸引力。

最後,新型冠狀病毒的爆發也可能為 Gilead Sciences (GILD-US)、AbbVie (ABBV-US) 和其他正在研發疫苗的生物技術股提供一些機會。

儘管尚不清楚任何藥物製造商何時能夠甚至可以成功治療冠狀病毒,但 Gupta 認為製造檢測試劑工具和其他診斷工具的公司如 Baxter (BAX-US) 和 Masimo (MASI-US) 可能會受惠於短期需求的增加。