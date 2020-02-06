美國去年貿易赤字下滑1.7% 創6年來首次縮減

據《彭博》報導，美國商務部於週三 (5 日) 公佈貿易數據，由於來自中國的進口額下降，以及石油進口的減少，美國於 2019 年全年的貨物及服務貿易赤字下滑了 1.7%，達 6168 億美元，為 6 年來首次縮減。

美國貿易赤字 (圖：Bloomberg)

另外，12 月份的貿易赤字則是達到 489 億美元，高於 11 月份的 431 億美元、以及市場預估值 474 億美元。12 月份貿易赤字擴大的主要原因，為來自加拿大的石油進口額上升。

另外，美國對於中國的貿易赤字，在 2018 年創下高點後，於 2019 年縮減了 17.6%，達 3456 億美元。自中國的進口額則是大幅下跌了 16.2%，大於 2009 年金融海嘯時的跌幅。另外，去年出口至中國的金額則是下滑了 11.3%，創下自 2003 年以來最大跌幅。

由於對中國的進口及出口額雙雙下滑，使中國退居為美國的第三大貿易夥伴，僅次於墨西哥和加拿大。另外，去年美國對墨西哥及歐盟的商品貿易赤字，創下了歷史新高。

美國於去年的石油進口額下滑了 314 億美元，達 1939 億美元，而石油出口額則是呈現上升趨勢，因此，去年的石油貿易赤字下降至歷史低點，達 137 億美元。石油以外其他貨物的貿易赤字則是達 8392 億美元，創下歷史高點。

中美雙方於上個月簽署了第一階段貿易協議，根據協議內容，中國將於未來的 24 個月內，額外購買美國商品達 2 千億美元。但根據知情人士表示，隨著武漢疫情的爆發，中國的貿易及生產活動皆受到重創，因此，目前中國政府希望與美國商談有關於商品購買的彈性空間。

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