〈財報〉高通Q2財測晶片出貨低預期 新冠病毒恐衝擊手機需求

週三 (5 日) 美國晶片設計大廠高通 (QCOM-US) 於美股盤後公布 2020 會計年度 Q1 財報，營收與獲利是雙雙優於市場預期，而 Q2 晶片銷售量則是低於市場預期，法說會中高通並表示，新型冠狀病毒疫情可能衝擊手機需求，以及相關供應鏈的供應情況。

週三 (5 日) 高通股價於美股盤後下跌 1.99%，報每股 89.10 美元。

高通股價江波圖 圖片：Google

基於 non-GAAP 之 2020 會計年度 Q1 財報關鍵數據：

Q1 營收報 50.57 億美元，高於去年同期的 48.15 億美元，年增率成長 5%，超越市場預期的 48.3 億美元。

Q1 淨利報 11.51 億美元，低於去年同期的 14.64 億美元，年增率大跌 21%。

Q1 經調整後每股盈餘報 0.99 美元，低於去年同期的 1.2 美元，但超越市場預期的 0.85 美元。

營收拆分主要部門別來看：

Q1 QCT 部門營收報 36 億美元，超越市場預期的 34 億美元，但比去年同期的 37 億美元年減 3%。

Q1 QTL 部門營收報 14.04 億美元，比去年同期的 10.18 億美元年增 38%。

Q1 共出貨 MSM 晶片 1.55 億顆，比去年同期的 1.86 億顆年減 17%，但季增 300 萬顆。

高通財報 圖片：QCOM

公司展望：

高通表示，在 5G 以及相關應用的拉抬下，公司對 2020 年的晶片銷量仍然樂觀，但是新型冠狀病毒疫情，確實可能衝擊手機需求以及供應鏈的供應情況，這部分將具有不確定性。

而針對下季營運展望，高通稱該財測是已考量入「新型冠狀病毒疫情」的可能影響數。

公司 Q2 財季財測：