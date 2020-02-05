【美選起跑（下）】又「小」又「白」 愛荷華州如何成為「造王者」？

愛荷華州的初選是有意問鼎白宮者的試金石，歷屆的參選者投入大量的選戰經費在這裡，但是許多人也批評這個中西部農業小州，初選結果根本不具有全國的代表性意義。

如果從數學的角度來看，愛荷華州是人口少，人口組成不具全國代表性（白人人口高達九成），黨團會議的選民參與比例低，黨代表票數也少得可憐。為什麼它對美國大選具有指標作用？

Vox 專欄作家 Andrew Prokop 認為，愛荷華州黨團會議之所以變得超級重要，原因是「大家都相信它重要」。

Prokop 認為，從美國的媒體、民主黨的黨工、候選人、甚至到部分的選民，都認為愛荷華的黨團會議重要，這種心理因素決定了它的重要性被不斷放大。黨團會議真正關鍵不在於能贏得多少黨代表票數，真正比的是誰的選情看起來比較好。

從 2000 年高爾以來，在愛荷華州搶下頭香的民主黨總統候選人無一例外，都贏得最後的提名。即便是在愛荷華州勝選的參選人未能得到最後的提名，這場黨團會議結果也會讓選戰大洗牌。有人可能就此一蹶不振退出選戰，有人成為黑馬搶入領先群。

例如 2008 年的共和黨初選，在愛荷華州全力衝刺的羅姆尼在黨團會議中只排名第二，媒體認為他是大輸家。反倒是並未全力投入的麥肯因為在愛荷華排名第四，而被認為是爆冷門的勝利。最後果然也是由麥肯贏得共和黨的提名。

為什麼愛荷華州對整個選戰有這麼大的影響？Prokop 認為一個重要因素是不論政黨或是選民，選戰中會考量的重點是參選者的當選可能性（electability）。而愛荷華的黨團會議結果會被當成指標，原因正是太多人把它當成指標。

以媒體而言，往往對愛荷華的選戰做鋪天蓋地的報導，用這個州第一戰的表現來評定誰輸誰贏。勝選的候選人在這種情況下，自然可得到大量媒體篇幅加持，特別是在如今民主黨群雄並起的局面下，誰能拿下媒體最大版面變得至為重要。

至於抬轎者或金主，也會根據愛荷華州的結果來判斷他們支持的候選人是否還有勝算。如果在這裡表現不佳，原本的捐款或是背書可能開始縮手，讓候選人的選戰無以為繼。

其他州的選民也會把愛荷華的結果當成線索，來分析參選人的勝算如何。因此，在愛荷華州的結果底定之後，在其他州的選舉民調往往會隨之出現重新洗牌。

候選人自然會把這些因素考量進去，因此很多候選人會在愛荷華州投入大量時間和金錢爭取表現。所有這些因素彼此有相加乘的效果。候選人越是根據黨團會議的結果來決定進退，媒體就更有理由加大篇幅來報導愛荷華選情。從媒體、候選人、政治菁英到選民，都依據愛荷華州發出的選情訊息做反應，以此自然而然最先初選的幾個州，在絕大部分選民還未投票之前，已經決定了初選選情的走向。

愛荷華州是在 1972 年開始成為全美國最早舉行黨團會議（或初選）的州，改期的原因如今眾說紛紜，有一說是因為當年擔心夏季遊客太多，全州的黨代表大會訂不到飯店，於是順道把黨團會議也往前挪。一開始，它並沒有受到全國性的注意。不過接下來 1976 年卡特在愛荷華州的勝選，大大改變了黨團會議的地位。這位來自南方默默無名的州長最後順利入主白宮，許多愛荷華人開始自認是「造王者」。

選擇愛荷華州作為初選的第一站，在美國也有不少的批評。不只是因為它的人口組成不具全國代表性，黨團會議較費時間，而且它定在晚間舉行，大大降低了選民參與的意願，也讓它的民意代表性大受質疑。除此之外，民主黨的黨團會議並不是秘密投票，所以人情壓力很可能扭曲了真正的民意。過去就常有參選人抱怨，他們在這裡的選戰受到本地利益團體的左右。

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