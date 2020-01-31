〈每日外資外匯觀點〉美國資產大選年當道 做多美元兌日圓

隨著疫情蔓延嚴重，世衛宣告武漢肺炎為國際公衛緊急事件，美國國務院將中國旅遊警告升至最高級別，避險日圓、瑞郎周四上漲後，周五小幅回跌，美元指數跌破 98 後，維持在 97.92 附近震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

根據中國官方統計，中國境內武漢肺炎死亡病例已達 213 例，單日新增確診病例數近 2000 例，累計共 9692 例，預期今天將破萬。離岸人民幣跌到今年以來新低，外匯風險管理企業 Smart Currency Business 資深外匯顧問 John Marley 表示，武漢肺炎確診人數增加，使得風險情緒升溫，拖累人民幣走勢。

瑞穗銀行 (Mizuho Bank) 駐倫敦高級經濟學家 Colin Asher 表示，隨著疫情擴大，預期避險貨幣如美元和日圓未來幾周內將可獲得支撐；德國商業銀行也認為，在目前市場對疫情的擔憂下，美元具有避險功能，後續仍將表現堅挺。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 預期美國資產在大選年漲勢可期，而日本養老基金正加速配置海外資產，因此傾向第一季做多美元兌日圓，進場點從 108.5 調降至 108，維持目標價 112 不變 。

英鎊兌美元日 K / 線圖。(來源：新浪財經)

英國央行宣布利率維持不變，但暗示「適時收緊」的鴿派傾傾向，且隨著央行調降經濟預期，英鎊漲勢收斂，財經網站 forexlive 分析師 Justin Low 表示，儘管英鎊兌美元本周反彈至 1.31 之上，但突破 1.3150 仍有難度。

英國今 (31) 日將正式退歐，即將卸任的英國央行長卡尼指英國正進入深刻結構性改變的年代。盛寶銀行宏觀分析主管 Christopher Dembik 則表示，相信英國央行會以數據為準，等待更多的大選後數據出爐，然後再決定是否降息。