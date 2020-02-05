川普又要「退團」？傳美國有意退出WTO採購協議

《彭博社》週二 (4 日) 報導，據知情人士透露，美國川普政府正在考慮退出世界貿易組織 (WTO) 一項總額達 1.7 兆美元、涉及《政府採購協議》(GPA) 的全球協議，在這貿易敏感時局，市場唯恐美國此舉會激怒其親近的盟友。

報導指出，川普政府官員正在傳閱一項行政草案，草案內容指出，若 GPA 不配合美國意思進行修改，美國將退出 WTO 的《政府採購協議》。

《政府採購協議》是 WTO 訂立來向外國競爭者開放政府採購市場，使政府採購過程更加透明化、國際化和自由化。

若美國決議退出協議，那麼將對政府採購市場造成近 8370 億美元的混亂，美國未來若要與英國和歐盟制定貿易協議，也會進一步衍生出更多問題。

美國撤軍將給那些競標進入美國 8370 億美元公共採購市場的外國公司造成混亂，並使華盛頓計劃與英國和歐盟進行的新生貿易談判複雜化，也可能為《美墨加協定》增添更多問題，。

美國退出 GPA，意味著英國、日本、南韓、加拿大和歐盟在內的成員將失去對美國政府採購招標的優先權，GPA 成員將會受制於《購買美國產品法》(Buy American Act)，而該法案規定，若無特殊豁免，多數外國企業皆無法競標美國政府合約。

美國國會審計辦公室 2019 年報告顯示，美國在 2015 年向外國公司授權了價值 120 億美元的政府採購合約，這些合約中有 28 億美元流向歐盟、日本 11 億美元、南韓 7.55 億美元、6.236 億美元流向加拿大。

另一方面，市場也認為若美國真的威脅要退出協議，會給美國更多貿易談判的優勢，也算是符合川普過去強硬的作風。

川普政府在與墨西哥和加拿大簽訂《美墨加協定》之前，就對進口鋼鋁徵收關稅。川普還曾威脅要對歐盟的汽車出口徵稅。

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