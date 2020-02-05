【美選起跑（上）】愛荷華黨團會議 獨特制度成了大選指標戰

美國愛荷華州舉行黨團會議，美國 2020 年大選正式起跑。

不過這場初選的第一戰卻出現了大烏龍，民主黨的州黨部宣布延後公布結果。因為這次初選除了採用智慧手機應用程式計票，也採用照相和傳統的紙本記錄，結果統計出現了出入。

許多人痛批州黨部作法欠缺透明性。愛荷華州格外受矚目的原因是它對美國大選的走向有指標性的意義。不過它特殊的黨團會議制度，卻也常令人感到困惑。

星期一（2 月 3 日）美國愛荷華州的民主黨黨團會議（caucus）在全州 1678 個選區的學校體育館、公立圖書館、甚至是某人的家裡展開。

這個決定黨內總統提名人的程序代表著美國大選的正式開跑。不過，這個制度在外人看來可能複雜無比。

它不是一般的秘密投票，比較像村里民的大會，大家聚在一起辯論，為自己屬意的候選人向鄰居、家人、朋友們拉票。

最後的結果是在一個月之後推舉出 41 位黨代表，代表出席民主黨的全國黨代表大會。

誰來開會？

黨團會議從當地時間晚上 7 點開始，預計在一個小時內結束。會議採取「開放」形式，換言之，本州任何合格選民都可參與。儘管它受到全美國的矚目，實際真正參加的選民並不多。上次 2016 年大選，愛荷華州只有不到 16% 選民參加了兩黨的黨團會議。而這已經是史上第二高的出席率。

怎樣算贏？

今年黨團會議的結果可能讓人霧裡看花，因為民主黨州黨部將公布三個不同的結果：第一輪結果，第二輪結果，以及最後的「州代表人對應值」（State Delegate Equivalents，簡稱 SDE）。

州代表人對應值指的是每個候選人最後可以得到的黨代表人數，也就是意味誰是真正這一州的「贏家」。

全州 1678 個選區會選出 11402 名黨代表，參加 3 月 21 日全州各郡的黨代表大會。之後這些代表會還要參加 4 月 25 日的議區黨代表大會和 6 月 13 日的全州黨代表大會，過程中人數逐漸篩減，最後推舉出 41 名黨代表，去參加 7 月 13-16 日在密爾瓦基舉行的全國民主黨代表大會。

會議如何進行？

黨團會議總共要進行兩輪，每位候選人的支持者會站（或坐）在一起。候選人需要有至少 15% 的支持才能分配到黨代表。

如果某名候選人在第一輪未跨過 15% 的支持門檻，支持他 / 她的選民可以在第二輪轉支持他們心目中的第二人選。

在第二輪的站隊結束之後將統計每個候選人各自得到多少人支持，透過一套複雜的數學計算來分配各自的代表人數。

超級黨代表

愛荷華州另外還有 8 位超級黨代表可參加全國黨代表大會，他們正式名稱是「自動黨代表」，他們因具備黨、公職身分而不須透過黨團會議選出。

愛荷華的代表票算多嗎？

41 張黨代表票在全國黨代表大會裡只佔了 1% 的選票，候選人要得到提名最少需要 1991 張的黨代表人票。愛荷華州再加上最先初選的新罕布夏州，也只佔全國黨代表票數的 2%，再加上另兩個最先初選的內華達州和南卡羅來納州，也只佔了 5%。

不過，這些初選州真正的重要性在於帶動選情。誰選得好，誰選差了，還有誰跌破大家眼鏡，都可能決定候選人爭取最後的提名。從過去歷史來看，過去 40 年來 9 位贏得愛荷華州的參選人有 7 個最後成為的民主黨提名人。

2008 年，歐巴馬在愛荷華州黨團會議當天，他的全國支持率還遙遙落後希拉蕊 20 個百分點，但拿下愛荷華州之後，聲勢開始扶搖直上。2004 年，凱瑞大出意外拿下愛荷華，原本外界一致看好的迪恩則以驚人速度消風崩盤。

也正因為如此，各個候選人光是在愛荷華州，在選前兩周光就已投下了超過 5000 萬美元的競選廣告。

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】

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