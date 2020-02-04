英國汽、柴油車銷售禁令 將推前至2035年上路

根據《路透社》報導，估計英國首相強生 (Boris Johnson) 將會在週二 (4 日) 的演說中提到汽、柴油車的銷售禁令，日期將較原定時間提前 5 年，在 2035 年的時候實施。

第 26 屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會 (COP26)，將在今年 11 月於英國格拉斯哥召開。相關活動將於 2 月 4 日在英國倫敦舉行，英國首相強生也在發表演說前表示「COP26 的召開，對英國及全球各國而言，是強化氣候變遷對策的重要機會」。

強生說道「朝向 2050 年的零排放目標，英國不僅在今年會公布計畫內容，也打算要求各國與英國一起將實質零排放納入公約」。

英國首相強生 (Boris Johnson) (圖片：AFP)

為早日達成零排放目標，預期強生將呼籲國際間在綠能技術作出投資，還有確保自然棲息地，以提高在氣候變遷影響方面的承受能力。

英國的汽、柴油車銷售禁令，計畫會在 2035 年或是更早的時候實施。對象也包含使用汽油引擎與電動馬達的油電混合動力車 (HV)。而施行之前也將廣徵大眾意見。

英國以外的國家當中，法國計畫在 2040 年後禁止汽、柴油車的銷售。挪威也預計 2025 年後出售的汽車，都必須是零排放車輛。

然而英國國內的汽車銷售，汽、柴油車仍占了 9 成。充電設施的數量不足，還有意見反應環保車的選擇有限及價格過高，而這些原因也都阻礙了環保車的普及。