自駕車無人載具商機發酵 國內外大廠紛搶進

5G、IoT 萬物連網時代，自駕車被視為智慧城市中的重要交通載具，台灣也規劃 2021-2025 年智慧運輸計畫，打造規模達 60 億元的自駕車示範場域、推出無人計程車隊，實施無人載具運行計畫，而國內包含鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 皆有投資自駕車領域，營運後市可期。

鴻海日前與汽車大廠飛雅特克萊斯勒 (FCA) 簽署合作協議，共同設立合資企業開發及生產電動車關鍵零組件，鴻海負責軟體資訊、行動科技部分，並與阿里巴巴、騰訊、滴滴出行等大型資訊服務業者合作，初期鎖定中國內銷市場。

緯創與中華電 (2412-TW) 執行國發會自動駕駛運行暨資訊整合平台計畫，去年發表國內第一個自動駕駛資訊整合平台，瞄準智慧交通生活，預期今年將在桃園青埔地區進行第二期試驗，並完成台灣自駕車示範場域，推出無人計程車隊。

廣達近年則全力發展 AI、5G、雲端應用，自駕車部分與美國車廠合作開發第 1 部無人車，已在美國封閉場域中進行道路測試。

不只台灣，光電協進會 (PIDA) 觀察國際自駕車發展，今年包含通用汽車旗下的 Cruise、電動車大廠特斯拉、Mobileye，分別將在法國巴黎、以色列特拉維夫、南韓大邱等三都市部屬無人計程車隊，顯示自駕車市場已經將為國際各廠搶攻的新商機。