新冠狀病毒持續延燒 南韓汽車製造商營運受阻

中國武漢肺炎疫情對製造業的影響逐漸顯現，南韓現代汽車、雙龍汽車和其他汽車製造商都受到影響，主要的零組件供應鏈中斷，導致了產量減少或是延遲。

中國在全球供應鏈中扮演著重要角色，而爆發疫情的中心點武漢在汽車業中佔有巨大的市占率，該市的汽車製造商一年約生產超過 160 萬輛汽車，佔中國總產量的 6%。但是隨著地方政府延長了強制性工廠關閉的時間，該新冠狀病毒的傳播已經對汽車業帶來了衝擊。

雙龍汽車是南韓首家受到影響的汽車製造商，該公司表示，由於該武漢疫情影響了零組件供應商，因此將從 2 月 4 日至 12 日暫停在平澤工廠的生產，為期七天。

南韓現代汽車北京工廠也由於疫情而延長停工時間，現代汽車的一名高管表示，由於汽車零組件的短缺，從本週開始，在蔚山工廠組裝 Palisade SUV 的周末額外工作時間將從本週開始停止。

現代汽車發言人表示，該公司正在尋求供應鏈多樣化，以最大程度地減少生產相關問題，來應對來自中國的供應不足。

起亞汽車 (Kia) 也因疫情影響，導致零組件供應短缺，該公司因此削減南韓華城和光州工廠的汽車產量。據悉，華城工廠和光州工廠的年產分別為 56 萬與 45 萬輛。

針對武漢肺炎疫情對南韓汽車業的影響，Hana Financial Investment 分析師 Song Sun-jae 表示：「對現代汽車和起亞汽車業務的負面影響可能很小，因為他們在武漢沒有生產線，在中國的設施利用率低，可能造成的損失將會很小。」

有分析人士指出，新病毒的爆發可能比 2003 年 SARS 病毒爆發，更嚴重破壞全球供應鏈和消費者的情緒，因為中國已經深深融入全球供應鏈體系。麥格理 (Macquarie) 首席中國經濟學家 Larry Hu 也警告，新型冠狀病毒可能是「黑天鵝」，一種不可預測的事件，可能對全球經濟造成災難性破壞。