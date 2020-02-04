《韓聯社》週二 (4 日) 報導，南韓現代汽車集團受到武漢肺炎疫情影響，來自中國的零件供應中斷，南韓國內產線也被迫暫時停止。

南韓現代汽車集團的勞雇雙方在 2 月 4 日經過協商後，同意了各工廠、產線的停工計畫。

該集團位於南韓東南部蔚山的 5 座工廠，將於 2 月 7 日前陸續停工。負責高級車品牌 Genesis 生產的蔚山第 5 工廠，其 2 條生產線當中已有 1 條在 4 日上午停工，同日下午將會正式停工。

此外，第 4 工廠生產小型卡車 Porter 的 1 條產線，也會在 4 日下午停工，生產小型休旅車 Kona 等車款的第 1 工廠也將於 5 日開始陸續停工。南西部的全州工廠，還有中部的牙山工廠，也分別會在 6、7 日時停工。現代汽車的勞雇雙方預估，停工期間會於 2 月 10 日或 11 日時結束。

受武漢肺炎拖累 南韓現代汽車決定停工 (圖片：AFP)

目前包括現在汽車在內的南韓汽車製造商，由於汽車線束 (Wiring Harness) 庫存皆已見底，汽車生產也因而被迫中斷。

汽車線束是汽車組裝前段工程的必要零件，種類也因車種、車款的不同而有所差異。由於管理不易，工廠通常不會持有太多庫存。

現代汽車表示，因武漢肺炎疫情擴散，中國地方政府將春節連假延長至 2 月 9 日，南韓廠商在中國當地的汽車線束工廠也因而停工。