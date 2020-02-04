Bernstein：迪士尼一天拿下的串流訂戶 蘋果需兩個月才能達成

蘋果公司 (AAPL-US) 向近幾個月購買新設備的顧客免費提供一年的串流媒體服務，但似乎願意接受的客戶不多。

根據 Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 的最新估計，自從 11 月 Apple TV+ 上市以來，只有大約 10% 的合格客戶開始免費試用。

蘋果並未公布其串流媒體服務的訂戶數量，但 Toni Sacconaghi 認為，由於免費試用存在會計漏洞，他只能做出一個粗略的估算。他說，由於蘋果將交易與購買新硬體捆綁在一起，因此該公司必須根據 GAAP 會計準則將每筆設備銷售的一部分分配給服務類別。

Toni Sacconaghi 根據他對 Apple TV+ 訂閱的估值約 50 美元的假設，計算得出該公司的 Apple TV+ 在 12 月當季為服務業務貢獻不到 6000 萬美元。他估計，在此期間，該公司賣出約 9000 萬部 iPhone、Mac、iPad 和 Apple TV，並且根據會計準則，蘋果為服務領域的每個用戶分配約 5 至 6 美元。

Toni Sacconaghi 在研報中寫道：「結果，註冊 Apple TV+ 的用戶可能不超過 900 萬至 1000 萬，每人獲得的認可收入為 5 至 6 美元，因此總計不到 6000 萬美元。」

Toni Sacconaghi 表示：「當然，並非所有售出的 9000 萬台設備中的所有顧客都符合資格，像在中國賣出的約 1500 萬台設備就無法使用 Apple TV+，並且由於家庭帳戶的緣故也存在重疊，但實際上，即使第一年免費，但實際訂戶仍然不到 1000 萬，因此顯得相對較低。」

另一個假設是，蘋果公司在推出產品時會採取保守措施，以限制新產品對會計產生的負面影響。

Toni Sacconaghi 指出：「我們之前估計，由於硬體營收的時間性不平均，而串流媒體服務只能依單季財報公布數據，因此若 Apple TV+ 達到約 30% 的高採用率，可能會讓蘋果的第 1 季整體毛利率降低超過 100 個基點，每股獲利降低 4% 以上。」

如果是這樣的話，Toni Sacconaghi 認為蘋果可能會更慢地推廣該服務，「直到第 1 季之後才開始進行全面性促銷，屆時在會計上對 GAAP 獲利的負面影響將會減少。」

當然，即使蘋果產品是免費，也有可能不會吸引太多顧客。蘋果公司只有少數原創節目，而幾乎同時上架的迪士尼 (DIS-US) 則是擁有更廣泛的內容庫。迪士尼第一天就增加了 1000 萬訂戶。