〈武漢肺炎疫情〉疫情蔓延 蘋果2/9前暫時關閉所有42家中國專賣店

受新型冠狀病毒爆發的衝擊，蘋果公司 (AAPL-US) 宣布暫時關閉中國的所有 42 家專賣店。

根據蘋果的中國網站表示，所有 42 家商店都將關閉直到 2 月 9 日。但其網路商店繼續提供中國客戶服務。

蘋果在聲明中說：「出於謹慎考慮，並根據專業健康專家提出的最新建議，我們將在 2 月 9 日之前關閉在中國大陸的所有辦事處、專賣店和客服中心。」「我們將繼續密切監視局勢，期待盡快重新開設我們的專賣店。」

全球已經確認了 15000 例病例，其中有 14800 例在中國。至少有 26 個其他國家出現確診病例，包括日本的 3 個，英國的 2 個，和澳大利亞的 2 個。

北京已經採取了前所未有的措施來遏制這種病毒，包括封鎖數百萬人的主要城市，並延長農曆新年假期。

蘋果專賣店通常是顧客在決定購買之前前往、試用相同的電子設備並對其進行比較的公用場所。據中國媒體報導，隨著農曆新年假期的延長，中國的街道越來越空盪，導致專賣店的客流量減少。

蘋果公司 CEO 庫克 (Tim Cook) 上週在財報電話會議上表示，他預計零售業量的下降和其他專賣店的關閉將對銷售產生負面影響。中國銷售額約佔蘋果總營收的 15%。

分析人士預計，該病毒的立即衝擊很小，但可能會根據爆發持續多長時間而改變。

Wedbush Securities 股票研究總經理 Daniel Ives 表示：「從 3 月到 6 月，在最糟情況下，冠狀病毒可能影響 iPhone 出貨量至少是 3%，但是，如果中國的封鎖和爆發事件延續到 2 月或 3 月下旬，隨著中國消費者需求低迷，科技業和全球市場上將會出現更悲觀的場景。」

他說，除非疫情持續到 2 月下旬，帶來「系統性風險」，否則蘋果的下游供應鏈廠商將同樣能夠渡過難關。