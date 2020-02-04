德銀喊買英特爾！估財測過於保守

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師 Ross Seymore 週一 (3 日) 稱，英特爾 (INTC-US) 今年表現將超乎市場預期，認為英特爾 2020 財測可能過於保守，Ross Seymore 重申對英特爾股價的「買入」評級，還有每股 72 美元的目標價。

市場多數分析師預期，由於英特爾晶片短缺狀況，恐導致去年 12 月季度 PC 業務推遲至今年 3 月，預計從第二季開始，英特爾將出現「連四季」下滑趨勢。

但 Seymore 反駁道，過去 20 年裡英特爾從未經歷過連續四季下滑的情形。Seymore 表示，英特爾下半年補充的庫存和過往較強勁的年底季度增長，將改善 PC 需求。

Seymore 預估第二季到第四季，英特爾數據中心晶片的銷售也將有所增長。

英特爾已於 1 月 23 日公布第四季 2019 全年財報以及財測，獲利營收均優於預期該公司公佈的第四季度調整後 EPS 為 1.52 美元，而華爾街的預期為 1.25 美元。營收 202.1 億美元超出市場預期的 192 億美元。

英特爾 2020 財測亦優於預期，預估全年銷售額為 735 億美元，調整後 EPS 為 5.00 美元 2019，華爾街此前預計其銷售額為 724 億美元，全年 EPS 為 4.66 美元。