〈財報〉恩智浦Q1營收下滑、獲利遠低於預期 盤後股價下跌1.35%

車用電子大廠恩智浦 (NXPI-US) 週一 (3 日) 於美股盤後公布 Q4 財報，營收略高於市場預期，但因各項營收業務較去年同期均下滑，全年營收年減 6%。獲利也遠低於市場預期，拖累盤後股價下跌 1.35%。

週一 (3 日) 恩智浦下跌 0.91% 以每股 125.70 美元作收，而在盤後公布財報後，恩智浦股價再跌 1.35% 至每股 124 美元。

恩智浦股價 (圖片: Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 23.01 億美元，年減 4%，優於市場預期的 22.8 億美元。

稀釋後 EPS 報每股 0.4 美元，年減 57.45%，低於去年同期的每股 0.94 美元，亦低於市場預期的 2.02 美元

淨收入報 1.23 億，年減 57.4%，低於去年同期的 2.89 億美元

毛利報 12.09 億美元，年減 3%

毛利率報 52.5%

營業收入報 1.97 億美元，年減 12.05%，遜於去年同期 2.24 億美元

營業利益率報 8.6%

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

毛利率報 54.2%

營業利益率報 29.9%

自由現金流為 18.7 億美元

營收以業務別拆分：

車用電子業務報 11 億美元，年減 1%。

工業與物聯網業務報 4.15 億美元，年減 5%。

移動通訊業務報 3.32 億美元，年減 3%。

網通基礎建設業務報 4.57 億美元，年減 5%。

公司財測與展望：

恩智浦執行長 Richard Clemmer 在財報聲明中表示，恩智浦在 2019 經歷了充滿挑戰的一年，他說道:「2019 年全年營收為 88.8 億美元，年減 6%。這一年中我們大幅增強公司產品組合，展望 2020 年，我們認為終端市場的需求將開始改善。2019 年我們向股東們返還了 17.6 億美元。」

去年 5 月底恩智浦宣布將斥資 17.6 億美元收購了晶片公司 Marvell 的 Wi-Fi 和藍牙晶片組合業務部門，透過此一收購，有望增加恩智浦在物聯網的優勢，推動其終端市場物聯網、汽車和通訊基礎設施需求，此交易於 2019 年 12 月 6 日宣布完成。

在 Q1 財測中，恩智浦預估營收將落在 21.95 億美元至 22.55 億美元之間，低標超越市場預期的 21.7 億美元。而 Q1 營業利益則預期落在 5.99 至 6.27 億美元之間。市場預期恩智浦下一季度 EPS 為每股 1.73 美元。

恩智浦股價今年以來下跌 1.23%，與其 1 月 24 日的 52 週高點每股 137.92 美元相比，下跌了 8.86%。遜於同期納斯達克指數的上漲 2.59%。