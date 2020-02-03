搭綠色債券順風車 過渡債券藉「洗綠」吸金

綠色債券 2020 年發債規模預估將擴大至 3500-4000 億美元，綠債發債的新標準相繼制定，但投資者卻開始擔心和綠債相似的「過渡性債券」，可能在定義模糊下，干擾了綠色債券的良好立意。

氣候債券倡議組織 (CBI) 去年 12 月中公布最新 CBI 綠色債券認證標準的 3.0 版本，加強信息披露和綠色定議，以加速綠債走向成熟市場。據 CBI 預估，2019 年綠色債券發債規模將達 2500 億美元，2020 年將進一步擴大至 3500 億至 4000 億美元。

不過，就在綠色債券蓬勃發展之際，另一種和綠色債券類似，靠著「洗綠」(greenwash) 的過渡債券，也正在藉機壯大，發債規模開始躍進。

通常「過渡債券」旨在幫助諸如石油生產商和煤老闆們以綠化的名義，利用綠色債券發行標準的模糊地帶「洗綠」，募集幾乎無助於綠能環境改善的資金，而這正是歐盟在價值超過 6000 億美元的綠色債券市場力圖避免的情形。

荷蘭 NN Investment Partners BV 投資組合經理 Bram Bos 表示，貼上「過渡債券」標籤發債，有可能為懷著「錯誤」意圖的發行人敞開大門，增加「洗綠」的風險。

不過，也有支持者們認為，鑑於迫切需要彌補支出的巨大缺口以應對氣候變化，「過渡債券」是綠色債券的必要輔助。因為要使全球暖化限制在 1.5℃以內，全球每年需要在能源系統上投資約 2.4 兆美元，相當於全球國內生產總值 (GDP) 的 2.8％。

去年，歐洲復興開發銀行和法國農業信貸銀行是少數幾個出售過渡債券的借款人之一。法國農業信貸銀行表示，11 月出售的 1 億歐元債券，將有助於資助從燃煤發電轉向天然氣，並將海運從船用燃料轉換為天然氣；巴西牛肉供應商 Marfrig Global Foods SA 7 月發債 5 億美元，則承諾使用這筆資金從致力於阻止森林砍伐的牧場購買母牛。

Marfrig 發言人表示，發行的過渡債券被超額認購了兩倍。但批評人士則認為，此類債券最終為碳密集型產業融資。畢竟，牲畜約佔全球溫室氣體排放量的 15％，飼料補充劑可能有助於減少奶牛排出的溫室氣體排放，但不能解決問題。