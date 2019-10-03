首檔企業發行綠債問市 日月光3億美元綠債今天掛牌

台灣首檔非金融業發的綠色債今 (3) 日掛牌上市，半導體大廠日月光投控 (3711-TW) 發行的 3 億美元綠色債，有 3 年期與 5 年期兩種，3 年期規模 2 億美元、利率訂價 2.15%，5 年期規模 1 億美元、利率訂價 2.5%。該檔綠色債由富邦金 (2881-TW) 子公司台北富邦銀行、富邦證券主辦承銷。

根據日月光規劃，發債籌得資金將用來支應再生能源應用與減碳等工程，包括能源節約、溫室氣體減量、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用等項目類別，預計一年約可減少碳排放量共 281083 公噸，達到節能減碳目的。

日月光表示，前述工程所需資金總額共約新台幣 101 億元，部分來自公司自有資金，其餘將由籌得的 3 億美元支應。

北富銀表示，綠色經濟轉型是全球業發展關注的議題，綠色債券也是全球債市的重要增長來源，此次與兄弟公司富邦證共同為日月光主辦承銷綠色債券，由富邦證負導日月光送件，北富銀擔任受託、還本付息機構與發行專業諮詢。

日月光曾在 2014 年推出亞洲首檔由製造業發行的綠色債券，是台灣首家發行綠色債企業，過去台灣綠色國際債券都由金融機構發行，新上市的美元綠債掛牌，不僅可提升整體產業對綠能永續的重視，更對台灣綠色債券市場發展具指標性意義。