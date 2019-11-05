沃旭能源首度在台發綠債 發行規模上看120億元

離岸風電開發商沃旭能源今 (5) 日宣布，沃旭丹麥 (Ørsted A/S) 將發行新台幣計價綠色優先無擔保債券，為沃旭在台灣離岸風電重大投資案籌資，這也是沃旭首次在台灣市場發行新台幣債券，預計發行 2 檔綠色優先無擔保債券，發行年期分別為 7 年和 15 年，根據市場情況，總發行面額最高為新台幣 120 億元。

沃旭能源表示，此次綠色優先無擔保債券的最終發行總額和定價，將在市場詢價過程結束後決定。本次債券將由 Ørsted Wind Power Taiwan Holding A/S 為發行公司，並依據沃旭的歐洲中期債劵發行計畫 (EMTN)，由沃旭丹麥提供保證，該發行公司已獲得中華信評 twAA 台灣信用評級，以適用其在台灣的債券發行。

沃旭能源大彰化東南與西南第一階段離岸風場，投資額共達 1650 億元，其中 5 成由沃旭集團自有資本支出，其餘則透過向台灣金融機構融資及發行綠色債券方式進行籌資。沃旭此次在台發行綠色債券，以法國巴黎銀行及台灣銀行擔任統籌主辦銀行，中信商銀及德意志銀行為共同主辦銀行。

除發行綠色債券外，沃旭 6 月下旬也宣布，與 15 家金融機構簽署規模 250 億元聯貸案，該聯貸案為期 5 年，由臺灣銀行、國泰世華與法國巴黎銀行共同主辦，3 家主辦銀行各自分得 30 億元額度，其餘 160 億元額度則由玉山銀、中信銀、台新銀、凱基銀、德意志銀行，及 7 家公股行庫分貸。

沃旭表示，盼憑藉在國際市場的綠債發行豐富經驗，參與並活絡台灣綠色企業債券市場發展，為離岸風電產業挹注大量資金，積極協助台灣落實離岸風電的建置目標。