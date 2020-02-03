〈武漢肺炎疫情〉新型冠狀病毒將催生全球最大規模「在家工作」實驗

據《彭博社》報導，武漢肺炎疫情持蔓延，中國不少工廠、商店、餐館等客流量驟減，城市彷彿變成「鬼城」，但成千上萬的企業仍設法在虛擬世界中保持運營，在家工作 (Work-From-Home) 也不再是一種選擇，而成為了一項必要。

目前，中國大多數人仍在農曆新年休假中。但是，隨著中國企業開始重新運營，可能會迎來全球最大的在家工作實驗。「這是我們一個很好的機會，可以進行大規模的在家工作測試。」

上海廣告代理商 Reprise Digital 常務董事 Alvin Foo 表示：「顯然，對於一個要親自集思廣益的創意廣告代理商而言，這並不容易。這將意味著很多視訊和電話溝通。」

一位香港銀行家則表示，他將延長海外假期，因為他可以使用筆記型電腦和手機在任何地方工作，也有其他人士表示，已將工作重點轉移到了東南亞地區的交易上。

有部分企業管理人擔心，辦公室外的地方工作將會降低生產力，但有證據表明事實可能恰恰相反。加州史丹佛大學 (Stanford University) 於 2015 年進行的一項研究發現，中國旅行平台攜程 (Ctrip) 的呼叫中心員工在家工作時，由於休息時間減少和更舒適的工作環境，其生產率提高了 13%。

儘管有統計數據表明，新冠狀病毒不像 SARS 那樣致命，但已經有許多人受到感染，而且這種疾病的傳播速度加劇了人們的恐懼。澳洲坎培拉國立大學經濟學教授 Warwick McKibbon 表示，當前疫情對經濟的預期打擊很大一部分可能來自「人類心理」的變化。

McKibbon 表示，SARS 給全球經濟造成了 400 億美元的損失，並預測新型冠狀病毒的打擊將達到這一數字的三到四倍。他表示：「恐慌似乎是經濟上最大的消耗，而不是死亡。」

隨著更多的工廠關閉和員工被迫留在家中，中國服務業也面臨著艱難的時期。有部分企業已經轉向線上網路來維持客戶忠誠度，期望能度過此次的疫情。

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