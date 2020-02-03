〈武漢肺炎疫情〉防疫照顧假最多可請14天 出示戶口名簿、學生證即可

政府昨 (2) 日緊急宣布高中職以下延後 2 周開學，若有 12 歲以下學童的勞工可向公司請「防疫照顧假」，最多 14 天，不過，仍有許多民眾搞不清楚，勞動部對外說明，強調這是防疫應變的特別措施，雇主應配合准假，提出證明型式不拘，像戶口名簿、學生證等文件皆可。

中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，為避免校園群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心決議，高中職以下學校延至 2 月 25 日開學，引發許多家長及公司措手不及，全台各地勞工局不斷接獲詢問防疫照顧假的電話。對此，勞動部今 (3) 日加強「防疫照顧假 Q&A」宣導，並呼籲勞資雙方共體時艱，共同為防疫努力。

勞動部指出，2 月 11 日至 2 月 24 日期間，如有照顧 12 歲以下學童的需求，家長其中 1 人得請防疫照顧假，雇主不可歸責於勞工，所以應予准假，且不能視為曠工、不能扣全勤獎金、不能以此為由解僱。

勞動部強調，防疫照顧假並非公假性質，雇主應配合准予符合條件者，如強制勞工一定要請特別休假或事假，違反規定的雇主可依勞基法處 2 萬元至 100 萬元罰鍰，不過，並未強制雇主要應給付薪資。

針對外界質疑如何證明家中有 12 歲以下的學童須申請防疫照顧假？勞動部表示，這是非常時期下的緊急命令，呼籲企業配合辦理，不必太計較證明文件，如有需求，出示戶口名簿、學生證等文件即可，只要能顯示學童屬於就學年齡，任何證明型式不拘。