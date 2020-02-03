〈武漢肺炎疫情〉電商平台買氣夯 線上教學需求也不俗

隨著武漢肺炎疫情持續蔓延，實體店恐有消費者來客減少壓力，不過，線上平台反而人氣暢旺，創業家兄弟 (8477-TW) 旗下生活市集防疫相關商品近一周熱搜度增逾 100 倍，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網的美妝和情人節周邊產品買氣升溫，在電商傳統淡季期間，衝出一波新動能；另外線上教學平台 TutorABC 也規劃新課程，預計可導入更多新會員。

生活市集指出，近 7 日消毒相關商品如「濕紙巾」、「消毒液」和「乾洗手」等商品關鍵字詢問度暴增超過 100 倍，此外，免直接接觸的感應給皂機、主打有效淨化環境空氣品質的空氣清淨機，均躍升站內熱銷商品。

momo 購物網則指出，隨著西洋情人節即將到來，因應送禮推出的鞋包配飾專區銷量明顯攀升，樂觀預期此波春漾購物節將推升相關商品買氣增 30%。

momo 購物網也發現，時逢防疫期間人人口罩不離身，眼部妝容相關商品人氣暢旺，是防疫商品外的另一熱門採買趨勢。

另外，因應高中以下學校延後開學，線上教學平台 TutorABC 指出，針對高中、國中和小學生規劃一系列英文課程，自今日起免費開放，包括超過主題課程均免費學習，協助學子在防疫期間仍能自學，降低家長恐慌，也可望藉此導入更多新會員。